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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин оценил значение меморандума между ЕАЭС и Африканским союзом

15:03 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на форуме "Россия - Африка" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме "Россия - Африка" в Сочи
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Меморандум между ЕАЭС и комиссией Африканского союза задаст ориентиры для реализации значимых совместных проектов и инициатив в политической, торгово-экономической, социальной и гуманитарной областях, заявил президент России Владимир Путин на рабочем завтраке с руководителями региональных организаций Африки.
Ранее помощник российского лидера говорил, что этот меморандум планируется подписать по итогам саммита "Россия — Африка".
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи
12:32РИА Новости
Россия готова развивать совместные проекты с Африкой, заявил Орешкин
"Этот документ задаст ориентиры для реализации значимых совместных проектов и инициатив в политической, торгово-экономической, социальной и гуманитарной областях. И это лишь один из примеров взаимовыгодной кооперации", - сказал Путин.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАфриканский союзЕвразийский экономический союзВладимир ПутинАфрикаРоссияЭкономика
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