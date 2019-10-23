Путин оценил значение меморандума между ЕАЭС и Африканским союзом

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Меморандум между ЕАЭС и комиссией Африканского союза задаст ориентиры для реализации значимых совместных проектов и инициатив в политической, торгово-экономической, социальной и гуманитарной областях, заявил президент России Владимир Путин на рабочем завтраке с руководителями региональных организаций Африки.

Ранее помощник российского лидера говорил, что этот меморандум планируется подписать по итогам саммита "Россия — Африка".