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РИА Новости

В Саратове задержали молодого человека, пытавшегося пройти в школу с ножом

15:00 23.10.2019 (обновлено: 15:01 23.10.2019)
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© Depositphotos / Nomadsoul1Задержание
Задержание
© Depositphotos / Nomadsoul1
САМАРА, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции в Саратове задержали молодого человека, который пытался пройти в одну из школ города с ножом, сообщила в среду РИА Новости начальник пресс-службы мэрии Татьяна Плющева.
По предварительным данным администрации, инцидент произошел в школе №23 в Саратове, молодой человек попытался пройти в здание учебного заведения, в руках у него был замечен нож.
"Охрана образовательного учреждения сразу же вызвала сотрудников правоохранительных органов, после чего молодой человек был доставлен в полицию", - сказала собеседница агентства.
По данным пресс-службы ГУМВД по Саратовской области, 18-летний юноша после задержания был доставлен в отдел полиции, а затем передан медицинским работникам. Как рассказал РИА Новости источник в администрации школы, юноша живет недалеко от учебного заведения и страдает психическим заболеванием.
По словам Плющевой, глава Саратова Михаил Исаев в связи с произошедшим инцидентом поручил проверить работу частных охранных предприятий, оказывающих услуги в образовательных учреждениях города. "Что касается этого конкретного случая, он поручил досконально в нем разобраться. Если выяснится, что действия сотрудников данного ЧОПа были неоперативные, договор с предприятием будет расторгнут", - уточнила собеседница агентства.
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