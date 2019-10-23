В Саратове задержали молодого человека, пытавшегося пройти в школу с ножом

САМАРА, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции в Саратове задержали молодого человека, который пытался пройти в одну из школ города с ножом, сообщила в среду РИА Новости начальник пресс-службы мэрии Татьяна Плющева.

По предварительным данным администрации, инцидент произошел в школе №23 в Саратове, молодой человек попытался пройти в здание учебного заведения, в руках у него был замечен нож.

"Охрана образовательного учреждения сразу же вызвала сотрудников правоохранительных органов, после чего молодой человек был доставлен в полицию", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы ГУМВД по Саратовской области, 18-летний юноша после задержания был доставлен в отдел полиции, а затем передан медицинским работникам. Как рассказал РИА Новости источник в администрации школы, юноша живет недалеко от учебного заведения и страдает психическим заболеванием.