В Госдуме продолжат сокращать разницу по бюджетной обеспеченности регионов

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Государственная дума продолжит работу над сокращением разрыва в бюджетной обеспеченности среди регионов, по итогам следующего года будут выделены еще десять субъектов, которые получат поддержку из федерального бюджета, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума во вторник приняла в первом чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
"В этом году мы определили перечень из десяти регионов, которым будет оказана помощь в 2020 году. Проанализируем 2020 год и еще выделим десять регионов для того, чтобы сокращалась разница по бюджетной обеспеченности регионов. А это ключевой вопрос, потому что качество здравоохранения, образования, инфраструктуры зависит от бюджетной обеспеченности. Сегодня разрыв (составляет) до семи раз", - сказал Володин журналистам после принятия проекта бюджета в первом чтении.
Он отметил совместную работу правительства и Госдумы по сокращению разрыва между бюджетообеспеченными и малообеспеченными регионами.
"Мы вели этот диалог постоянно... Это как раз пример договоренностей, когда депутаты представляют своего избирателя, население своего избирательного округа, региона, озвучивают проблемы, мы их обсуждаем и выходим на решения", - сказал Володин.