В Госдуме продолжат сокращать разницу по бюджетной обеспеченности регионов

"В этом году мы определили перечень из десяти регионов, которым будет оказана помощь в 2020 году. Проанализируем 2020 год и еще выделим десять регионов для того, чтобы сокращалась разница по бюджетной обеспеченности регионов. А это ключевой вопрос, потому что качество здравоохранения, образования, инфраструктуры зависит от бюджетной обеспеченности. Сегодня разрыв (составляет) до семи раз", - сказал Володин журналистам после принятия проекта бюджета в первом чтении.