На форуме "Россия – Африка" открылся виртуальный тир

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Участники экономического форума и саммита "Россия – Африка" выстроились в очередь, чтобы посостязаться в меткости в виртуальном тире, который открылся на стенде VRComm, передает корреспондент РИА Новости.

Тир содержит два уровня: один из них копирует природу средней полосы России, а второй – обстановку африканской саванны. Для стрельбы используются модели охотничьих карабинов.

"Технологии добавленного зрения, VR-технологии позволяют нам изменять действительность. Это баллистический стенд, абсолютная модель выносного тира, который позволяет тренироваться не только на природе с настоящим оружием, но и с пневматическим оружием. Такие состязания невозможно сделать в реальной действительности потому, что в этих сценариях можно использовать очень сложные и меняющиеся картинки", - рассказал РИА Новости член правления Фонда Росконгресс Юрий Черчес.

Он пояснил, что в тире используются стандартные ростовые стационарные или подвижные мишени и летающие дроны.

"Это первый выход в свет компании VRComm. Мы сделаем специальное пространство, где будут стрелки. Самое главное в этом то, что это похоже на новую спортивную дисциплину – vr-стрельбу. Мы готовы предложить это как новую спортивную дисциплину в стрельбе", - добавил Черчес.

Авторы проекта, который реализуется уже второй год, поясняют, что он нацелен на то, чтобы дать возможность участникам форума продолжить свое общение в спортивном формате.

Тир оказался невероятно популярен, и еще до его официального открытия выстроилась очередь из желающих состязаться в меткости. Женщины не уступают в азарте мужчинам и с удовольствием берут оружие в руки. Одновременно играют два участника, а в это время многочисленные зрители могут следить за их успехами или промахами, которые отображаются на экране.

В рамках проекта Roscongress Sport Club состоится стрелковый турнир для участников форума. Результаты каждого игрока будут фиксироваться в общем зачете.