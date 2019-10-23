Реконструкция и благоустройство набережных Москвы продолжится, заявил мэр

"В следующем году будет реконструировано и построено около 20 километров, так что та программа, которую мы наметили - привести большую часть набережных Москвы в хорошее, мирового уровня, состояние - выполняется. Я думаю, в ближайшие годы, лет пять, мы эту работу закончим"