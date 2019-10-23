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РИА Новости

Реконструкция и благоустройство набережных Москвы продолжится, заявил мэр

14:51 23.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин посетил гастрономический фестиваль "Золотая осень" на Красной площади в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил гастрономический фестиваль Золотая осень на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Реконструкция и благоустройство набережных продолжается в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в среду.
"Продолжаем активно работать с набережными Москвы, большая часть которых была либо неблагоустроена, либо находилась в промышленных зонах и была недоступной для москвичей", - рассказал Собянин, осматривая завершившееся благоустройство Овчинниковской набережной в центре города.
Мэр уточнил, что в 2019 г. в Москве в порядок было приведено около 15 километров набережных.

"В следующем году будет реконструировано и построено около 20 километров, так что та программа, которую мы наметили - привести большую часть набережных Москвы в хорошее, мирового уровня, состояние - выполняется. Я думаю, в ближайшие годы, лет пять, мы эту работу закончим"

Сергей Собянин
Мэр Москвы
По его мнению, набережные Замоскворечья и Крымская набережная стали чрезвычайно популярны среди москвичей для прогулок, занятий спортом.
Осмотрев благоустройство Овчинниковской набережной, мэр заявил, что в следующем году, она, а также Озерковская набережная состыкуются с Якиманской и Крымской набережными и образуют единое общественное пространство.
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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