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РИА Новости
Школа волонтера

Стартовал Пермский международный форум добровольцев

14:47 23.10.2019
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© Департамент пресс-службы Администрации губернатора Пермского краяСтартовал Пермский международный форум добровольцев
Стартовал Пермский международный форум добровольцев
© Департамент пресс-службы Администрации губернатора Пермского края
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В столице Прикамья начал работу Пермский международный форум добровольцев, в котором принимает участие более 70 экспертов регионального, федерального и международного уровней, сообщается на официальном портале губернатора и правительства Пермского края.
В приветственном письме в адрес делегатов министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что форум внесет лепту в совершенствование волонтерской деятельности в стране и за ее пределами, а реализация его насыщенной программы будет содействовать поддержанию дружбы, доверия и взаимопонимания между народами.
Министр культуры РФ Владимир Мединский в свою очередь отметил, что за годы существования этот уникальный проект приобрел статус авторитетной площадки, объединяющей огромное число активных деятелей волонтерского движения по всему миру.
"На форуме участники получат блестящую возможность провести дискуссии по широкому спектру вопросов, поделиться друг с другом опытом, обсудить перспективы взаимодействия, а также дальнейшего развития различных добровольческих организаций и методы их координации", – подчеркнул он в письме.
© Департамент пресс-службы Администрации губернатора Пермского краяУчастниками форума выступают более 70 экспертов разных уровней
Участниками форума выступают более 70 экспертов разных уровней
© Департамент пресс-службы Администрации губернатора Пермского края
В рамках форума ведущие российские и мировые эксперты поделятся успешными социальными практиками и инициативами, а добровольцы разработают предложения, которые могут стать основой для формирования актуальных изменений и поправок в законодательной базе данной сферы.
На одной из площадок для участников будет открыта "Лаборатория социальных инноваций" – экспозиция лучших социальных проектов и достижений в разных направлениях. Помимо этого в рамках мероприятия состоится показ модной одежды пермских дизайнеров "Инклюзия на стиле" и международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы "Лампа".
Пермский международный форум добровольцев – многокомпонентная площадка, где определяются векторы развития волонтерства, формируется "дорожная карта" реализации гражданских инициатив, складываются долгосрочные партнерские отношения. Круг обсуждаемых вопросов включает темы социальных инноваций, развития инклюзивной среды, корпоративного добровольчества, социального предпринимательства, профессионального волонтерства, продвижения гражданских инициатив и социального кино.
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