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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские пограничники выставят 15 постов на границе с Турцией

14:43 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сирийские пограничники выставят 15 постов на границе с Турцией, следует из карты, опубликованной на сайте Минобороны России.
Согласно данным на карте и условным обозначениям, на границе САР и Турции будут расположены 15 постов сирийской пограничной службы.
Дамаск
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Кто победил в Сирии? Кажется, все, кроме американцевПрезиденты России и Турции пришли к "судьбоносным решениям" по Сирии, и ситуация уже началась меняться. Теперь всем интересно: кто же кого? Кто больше выиграл? Да все, кто хотел решить эту проблему.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что сегодня с 12 дня на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
Сирийский военный на пограничной вышке на границе с Турцией в городе Кобани
13:02Сказано в эфире
Депутат: договоренности России и Турции позволили избежать катастрофыТурецкая операция на северо-востоке Сирии приостановлена, заявил глава МИД Турции. Зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что стало причиной для приостановки боевых действий.
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