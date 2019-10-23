Сирийские пограничники выставят 15 постов на границе с Турцией

Кто победил в Сирии? Кажется, все, кроме американцев Президенты России и Турции пришли к "судьбоносным решениям" по Сирии, и ситуация уже началась меняться. Теперь всем интересно: кто же кого? Кто больше выиграл? Да все, кто хотел решить эту проблему.