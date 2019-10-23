МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сирийские пограничники выставят 15 постов на границе с Турцией, следует из карты, опубликованной на сайте Минобороны России.
Согласно данным на карте и условным обозначениям, на границе САР и Турции будут расположены 15 постов сирийской пограничной службы.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что сегодня с 12 дня на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
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