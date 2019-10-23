Глава МИД ПНС Ливии исключил встречу с Хафтаром в Сочи

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла в интервью РИА Новости исключил возможность встречи с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром в Сочи. В этом городе 23-24 октября проходит саммит и экономический форум "Россия — Африка".

"Саррадж (премьер-министр ПНС - ред.) участвует в этих встречах (саммите Россия-Африка - ред.) как представитель правительства национального единства и проведет в Сочи встречи с российскими друзьями, но сложно организовать другие политические встречи с учетом войны, идущей в Триполи, когда есть агрессор и его жертва", - заявил Сияла.

По его словам, правительство занято сейчас обороной столицы и спасением гражданских лиц, которые становятся жертвами военных действий, а "не переговорами с тем, кто нападает на эту столицу".