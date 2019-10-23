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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Глава МИД ПНС Ливии исключил встречу с Хафтаром в Сочи

14:41 23.10.2019 (обновлено: 14:42 23.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ливии Мухаммеда Сияла
Министр иностранных дел Ливии Мухаммеда Сияла
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Ливии Мухаммеда Сияла. Архивное фото
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла в интервью РИА Новости исключил возможность встречи с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром в Сочи. В этом городе 23-24 октября проходит саммит и экономический форум "Россия — Африка".
"Саррадж (премьер-министр ПНС - ред.) участвует в этих встречах (саммите Россия-Африка - ред.) как представитель правительства национального единства и проведет в Сочи встречи с российскими друзьями, но сложно организовать другие политические встречи с учетом войны, идущей в Триполи, когда есть агрессор и его жертва", - заявил Сияла.
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По его словам, правительство занято сейчас обороной столицы и спасением гражданских лиц, которые становятся жертвами военных действий, а "не переговорами с тем, кто нападает на эту столицу".
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаМухаммед СиялаХалифа ХафтарЛивияВ мире
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