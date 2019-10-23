Путин и глава ЦАР обсудили расследование убийства российских журналистов

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президенты России и ЦАР Владимир Путин и Фостен-Арканж Туадера обсудили расследование убийства журналистов РФ в республике, расследование будет продолжено, чтобы установить виновных, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Затрагивалась тема расследования убийства в ЦАР российских журналистов. Отмечалось удовлетворение высоким уровнем взаимодействия правоохранительных органов двух стран, а также приверженность обеих стран продолжить расследование с тем, чтобы установить виновных", - сказал Песков.
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян – журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.