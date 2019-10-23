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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин и глава ЦАР обсудили расследование убийства российских журналистов

14:38 23.10.2019 (обновлено: 15:29 23.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. 23 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. 23 октября 2019
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. 23 октября 2019
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президенты России и ЦАР Владимир Путин и Фостен-Арканж Туадера обсудили расследование убийства журналистов РФ в республике, расследование будет продолжено, чтобы установить виновных, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Затрагивалась тема расследования убийства в ЦАР российских журналистов. Отмечалось удовлетворение высоким уровнем взаимодействия правоохранительных органов двух стран, а также приверженность обеих стран продолжить расследование с тем, чтобы установить виновных", - сказал Песков.
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Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян – журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
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