Путин и глава ЦАР обсудили расследование убийства российских журналистов

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. 23 октября 2019

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. 23 октября 2019

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президенты России и ЦАР Владимир Путин и Фостен-Арканж Туадера обсудили расследование убийства журналистов РФ в республике, расследование будет продолжено, чтобы установить виновных, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Затрагивалась тема расследования убийства в ЦАР российских журналистов. Отмечалось удовлетворение высоким уровнем взаимодействия правоохранительных органов двух стран, а также приверженность обеих стран продолжить расследование с тем, чтобы установить виновных", - сказал Песков.