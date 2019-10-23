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РИА Новости

Российские судостроители предложили создать "мусорные" комбинаты в океане

14:38 23.10.2019
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© AP Photo / Jennifer LaversМусор на пляже острова Хендерсон в Тихом океане
Мусор на пляже острова Хендерсон в Тихом океане
© AP Photo / Jennifer Lavers
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские судостроители могут создать корабли по сбору и переработке масштабных пластиковых загрязнений в мировом океане, заявил РИА Новости вице-президент по техническому развитию Объединенной судостроительной корпорации Василий Бойцов в кулуарах форума "Открытые инновации" в Сколково.
По его словам, сбор пластика с поверхности воды "несложно технически реализовать". "Другое дело, что это будет происходить в открытом океане, поэтому мы должны иметь судно с высокой степенью автономности и мореходности, которое должно пятно локализовать, а дальше организовать его сбор... Если будет спрос с точки зрения международных экологических организаций, мы можем соответствующую технологию предложить. Мусорно-перерабатывающие корабли, то есть он может его гранулировать, сделать его сырьем и сдать его в переработку. ПЭТ в мировой экономике - ценное сырье", - сказал Бойцов.
Проектирование и строительство подобных судов может занять 3-4 года, полагает собеседник агентства.
Он отметил, что для РФ стоит проблема очистки прибрежных портовых зон. "В основном, это республика Крым и Чёрное море. Здесь должны работать маленькие суда", - уточнил Бойцов.
Не райский остров Бали: океан пластика и пляжи мусора
27 марта, 14:10РИА Новости
Не райский остров Бали: океан пластика и пляжи мусораБританская эко-активистка и блогер Ребекка Гилмор в социальных сетях выкладывает фотографии и видео последствий загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. Увлекаясь серфингом, Ребекка приехала на Бали в поисках высоких волн, но нашла лишь океан пластика и пляжи, покрытые мусором.
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Форум "Открытые инновации" 2019Открытые инновации (форум)Объединенная судостроительная корпорацияРоссияВ мире
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