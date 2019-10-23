Российские судостроители предложили создать "мусорные" комбинаты в океане

По его словам, сбор пластика с поверхности воды "несложно технически реализовать". "Другое дело, что это будет происходить в открытом океане, поэтому мы должны иметь судно с высокой степенью автономности и мореходности, которое должно пятно локализовать, а дальше организовать его сбор... Если будет спрос с точки зрения международных экологических организаций, мы можем соответствующую технологию предложить. Мусорно-перерабатывающие корабли, то есть он может его гранулировать, сделать его сырьем и сдать его в переработку. ПЭТ в мировой экономике - ценное сырье", - сказал Бойцов.