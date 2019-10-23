Полиция разыскивает мужчину, ранившего ножом двух школьниц под Курском

"В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения подозреваемого в нанесении телесных повреждений с использованием ножа... Мужчине на вид 45-50 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза темные. Впалые щеки и глаза. Был одет в штаны и кофту камуфляжного цвета, обут в темные кроссовки, темную кепку", - сообщает УМВД по Курской области в своем канале в WhatsApp.