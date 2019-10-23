Полиция разыскивает мужчину, ранившего ножом двух школьниц под Курском

ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Полицейские устанавливают личность мужчины, который ранил на автобусной остановке двух 15-летних школьниц в Курской области, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Инцидент произошел 21 октября в местечке Свобода Золотухинского района.
"На автобусной остановке стояли две школьницы 15 лет. К ним подошел мужчина и совершил хулиганские действия с использованием ножа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, девочки получили ранения, им была оказана медицинская помощь, однако госпитализация не потребовалась. Собеседник агентства добавил, что одна из школьниц успела брызнуть в нападавшего из баллончика.
"В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения подозреваемого в нанесении телесных повреждений с использованием ножа... Мужчине на вид 45-50 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза темные. Впалые щеки и глаза. Был одет в штаны и кофту камуфляжного цвета, обут в темные кроссовки, темную кепку", - сообщает УМВД по Курской области в своем канале в WhatsApp.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении злоумышленника, сообщить по телефонам в любой отдел и любому сотруднику полиции.