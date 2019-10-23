Эксперт рассказал о грузовике, в котором в Британии нашли 39 тел

ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Контейнер грузовика, в котором в среду утром были обнаружены 39 тел мигрантов, был рефрижератором. Условия для любого человека, находящегося внутри, являются ужасными, заявил глава Ассоциации автоперевозчиков Великобритании Ричард Бернетт.

По его словам, температура внутри рефрижератора при перевозке замороженных продуктов может достигать минус 25 градусов. Если в таких условиях перевозить людей, то это "приведет к их неминуемой гибели в короткие сроки", отметил специалист.