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РИА Новости

Эксперт рассказал о грузовике, в котором в Британии нашли 39 тел

14:33 23.10.2019
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© AP Photo / Matt DunhamПолицейские в Великобритании
Полицейские в Великобритании
© AP Photo / Matt Dunham
Полицейские в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Контейнер грузовика, в котором в среду утром были обнаружены 39 тел мигрантов, был рефрижератором. Условия для любого человека, находящегося внутри, являются ужасными, заявил глава Ассоциации автоперевозчиков Великобритании Ричард Бернетт.
По его словам, температура внутри рефрижератора при перевозке замороженных продуктов может достигать минус 25 градусов. Если в таких условиях перевозить людей, то это "приведет к их неминуемой гибели в короткие сроки", отметил специалист.
Также по словам Бернетта, в контейнере нет освещения и единственное место, где можно сходить в туалет – самый конец трейлера. "Вы можете представить, если они находились там несколько дней, то там были фекалии и моча", - сказал эксперт в беседе с журналистами издания Irish News.
Полиция графства Эссекс в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, предположительно, прибывшем из Болгарии. В связи со случившимся задержан 25-летний житель Северной Ирландии.
Сотрудники британской полиции
14:02РИА Новости
У полиции Эссекса нет данных о найденных в грузовике погибших мигрантах
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