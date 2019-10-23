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РИА Новости

Члены правительства проверили датчики в Сибуре с помощью зажигалки

14:31 23.10.2019 (обновлено: 14:34 23.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил ПАО "Сибур Холдинг"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил ПАО Сибур Холдинг
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и сопровождавшие его коллеги по правительству с помощью зажигалки опробовали возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах Сибура.
Медведев в среду посетил офис компании и ознакомился с возможностями дистанционного мониторинга, используемыми на предприятиях. "Сибур" применяет видеоаналитику для контроля процесса производства и качества. На предприятиях внедряется технология компьютерного зрения, что позволяет автоматически отслеживать качество продукции и следить за соблюдением техники безопасности. Эта система может распознавать также нештатные ситуации. Благодаря этой технологии на монитор оператору выводится картинка с той камеры, где зафиксировано отклонение от штатных показателей.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
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Медведев отметил важность морали при внедрении искусственного интеллекта
Премьер технологию оценил.
"То есть, пока проблем нет - экран молчит, как только что-то происходит - он загорается и уже рабочий решение принимает?.. Это вроде достаточно просто, но в то же время вполне очевидно и правильно. Я когда прихожу в любое место, где выведены десятки камер, - как они за этим следят? Правда в этом случае нужно очень доверять той программе, которая анализирует на стандартное состояние", - отметил Медведев.
Также компания в рамках программы цифровизации привлекла для работы на своих предприятиях технологию промышленного интернета вещей. На заводах применяются разработанные в России для "Сибура" беспроводные взрывозащищенные датчики, которые в автоматическом режиме передают в систему информацию о состоянии того или иного оборудования - данные о температуре, уровне вибрации, давлении. Это решение позволяет автоматизировать процесс диагностики оборудования и оперативно устранять нештатные ситуации.
Возможности этой технологии представитель компании продемонстрировал небольшим экспериментом: он сымитировал перегрев оборудования - сам начал греть датчик теплом руки, дожидаясь соответствующего сигнала системы.
Медведев предложил не ждать и воспользоваться зажигалкой, которую предоставил сопровождавший главу кабмина вице-премьер Дмитрий Козак. Зампред правительства начал нагревать датчик пламенем, после чего система отреагировала характерным сигналом.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
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СибурДмитрий МедведевДмитрий КозакРоссияЭкономика
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