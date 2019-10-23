Члены правительства проверили датчики в Сибуре с помощью зажигалки

"То есть, пока проблем нет - экран молчит, как только что-то происходит - он загорается и уже рабочий решение принимает?.. Это вроде достаточно просто, но в то же время вполне очевидно и правильно. Я когда прихожу в любое место, где выведены десятки камер, - как они за этим следят? Правда в этом случае нужно очень доверять той программе, которая анализирует на стандартное состояние", - отметил Медведев.