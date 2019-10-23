Медведев рассказал о системе удаленного мониторинга за опасными объектами

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал внедрять систему удаленного мониторинга работы опасных объектов, которую сейчас тестируют Ростехнадзор и "Ростех".

Как уточнил премьер, система позволяет в онлайн-режиме получать информацию о состоянии объектов, выявлять отклонения, связанные с нарушением технологических процессов, и на ранней стадии прогнозировать предаварийные ситуации.

"Главное — оперативно принимать некие превентивные меры, чтобы не было аварий. Но аварии, трагедии, к сожалению, все равно случаются. Такого рода трагедия недавно произошла в Красноярском крае", — добавил Медведев.

Он отметил, что к опасным относятся объекты по добыче и переработке угля, нефти, газа. По словам премьера, государство и бизнес заинтересованы в том, чтобы ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, было меньше.

Премьер также предложил оценить опыт внедрения систем удаленного мониторинга в разных компаниях.

"Несколько пилотных проектов было запущено на предприятиях "Лукойла", СУЭКа, "Газпрома", "Газпром нефти". Все они должны работать на российских программных продуктах. Мы сегодня посмотрели, как эта система работает в "Сибуре" , — отметил Медведев.

Глава правительства призвал учесть и применить имеющийся опыт, чтобы сместить акцент с наказания на предотвращение опасности.

"Важно внедрять механизм дистанционного контроля и в области промышленной безопасности, но и не только, в целом это и других областей жизни касается; это касается и экологического, и санитарного, и других видов надзора", — заключил премьер.

За последние дни в России случилось два ЧП на предприятиях добывающей отрасли. Так, накануне компания "Норильский никель" сообщила, что на руднике "Таймырский" на горизонте минус 1345 метров нашли тела трех работников. По предварительной версии, они могли скончаться от недостатка кислорода.