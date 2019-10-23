Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T15:20Z
https://ria.ru/20191023/1560117750.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155332/01/1553320191_0:101:800:551_1036x0_80_0_0_f149bb7111ea247c2098216eef467884.jpg
РИА Новости
Культура

"Мона Лиза" не войдет в экспозицию выставки Леонардо да Винчи в Лувре

15:20 23.10.2019
111
© Public DomainКартина Леонардо Да Винчи "Мона Лиза"
Картина Леонардо Да Винчи Мона Лиза
© Public Domain
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В Лувре открывается крупнейшая выставка Леонардо да Винчи в честь 500-летия со дня смерти художника, но знаменитая "Мона Лиза" останется на прежнем месте и не войдет во временную экспозицию, сообщает Artnet.
Кураторы Венсан Дельевен и Луи Франк рассказали, какие сюрпризы ждут посетителей. Они "очень рады" тому составу выставки, который им удалось обеспечить (160 работ, включая 9 живописных полотен и 80 рисунков, а также работы учеников Леонардо де Винчи), и выражают особую благодарность королеве Елизавете, которая предоставила Лувру 24 рисунка из Королевской коллекции.
"Мона Лиза" останется на своем обычном месте в Лувре, ее не перенесут в зал Наполеона, где будет находиться экспозиция, из практических соображений. Каждый день на картину приходят посмотреть 30 тысяч человек, а пропускная способность зала Наполеона 7 тысяч человек. "Если бы мы перенесли туда "Мона Лизу", выставку просто невозможно было бы посетить", - объяснил Дельевен. Зато в конце осмотра у посетителей будет возможность рассмотреть ее без пуленепробиваемого стекла благодаря проекту дополненной реальности.
Кураторы уточнили, что вопрос об участии в выставке "Спасителя мира", остается нерешенным. На предпоказе за три дня до официального открытия самой дорогой в мире картины, проданной в 2017 году за 450 миллиона долларов, в экспозиции не было: "Мы по-прежнему не знаем, приедет она или нет", — уточнил Дельевен.
Спаситель мира, Леонардо Да Винчи
11 июня, 05:12Культура
СМИ нашли "пропавшую" картину да Винчи на яхте саудовского принца
Работа "Мадонна Бенуа", приехала в Париж из "Эрмитажа", хотя до последнего момента ее участие также было под вопросом. "Благовещения" из галереи Уффици, "Портрета Джиневры де Бенчи" из Национальной галереи Вашингтона, "Мадонны с гвоздикой" из "Старой пинакотеки" в Мюнхене и "Дамы с горностаем" из Национального музея в Кракове не будет на выставке в Лувре.
Лувр
20 июня, 21:10Культура
На выставку Леонардо да Винчи в Лувре продано рекордное количество билетов
200001
КультураЭрмитаж (музей)Новости культурыВыставкиЛеонардо да ВинчиЛуврПариж
Рекомендуем
Салахуддин Раббани
Глава МИД Афганистана подал в отставку, сообщили СМИ
РИА
Новости
Полицейские в Великобритании
Эксперт рассказал о грузовике, в котором в Британии нашли 39 тел
Последствия землетрясения в Италии
Обнаружены необычные атмосферные признаки надвигающихся землетрясений
Президент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране
Лента
новостей
Президент Боливии Эво Моралес Айма
Моралес объявил режим чрезвычайного положения в Боливии
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017
Мотоцикл взорвался на северо-востоке Сирии, есть раненые
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники
В ЛНР прошел экзамен на право ношения крапового берета
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
На форуме "Россия – Африка" открылся виртуальный тир
ДТП в Санкт-Петербурге
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО планирует наращивать поддержку Украины, заявил Столтенберг
Грузовик с 39 телами в британском городе Грейс
Опубликовано видео с места обнаружения грузовика с 39 трупами в Британии
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин о "прогульщиках" на обсуждении проекта бюджета: сами себя наказали
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
15:48В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
15:43Октябрь стал одним из самых теплых за время наблюдений в Москве
15:43Врач назвал признаки гипертонического криза
15:42Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация
15:39Ангола хочет нарастить сотрудничество с Россией по добыче алмазов
15:38В Германии после обнаружения в Британии 39 тел мигрантов проведут проверки
15:35Ополченцы ДНР уничтожили два БПЛА силовиков в Донбассе за сутки
15:34Участников форума "Россия — Африка" угостят оладьями с черной икрой
15:30Глава ПФР оценил перспективы индексации пенсий работающим пенсионерам
15:29Отец троих детей убил супругу и покончил с собой в Татарстане
15:28WikiLeaks представил доказательства против выводов ОЗХО о "химатаке" в Думе
15:28В Германии прокомментировали возможность отсрочки Brexit
Лента новостейМолния