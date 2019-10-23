Путин предложил главе ЦАР подумать над совместными проектами

"Что касается торгово-экономических отношений, еще многое предстоит сделать, перспективы есть хорошие. Это и сельское хозяйство, энергетика, поставки промышленного оборудования и так далее. Нужно подумать над тем, каким образом в полной мере задействовать экономический потенциал наших государств. Предлагаю сформировать и обменяться перечнем перспективных совместных проектов, которые могли бы быть реализованы", - сказал Путин.