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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин предложил главе ЦАР подумать над совместными проектами

14:26 23.10.2019 (обновлено: 15:29 23.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦАР Фостеном-Арканжем Туадером предложил сформировать и обменяться перечнем перспективных совместных проектов, которые могли бы быть реализованы.
"Что касается торгово-экономических отношений, еще многое предстоит сделать, перспективы есть хорошие. Это и сельское хозяйство, энергетика, поставки промышленного оборудования и так далее. Нужно подумать над тем, каким образом в полной мере задействовать экономический потенциал наших государств. Предлагаю сформировать и обменяться перечнем перспективных совместных проектов, которые могли бы быть реализованы", - сказал Путин.
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Путин назвал ЦАР перспективным партнером России на африканском континенте
По словам российского лидера, на основе этого документа страны смогут заняться поиском операторов и российских компаний, заинтересованных в работе в ЦАР.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинЦАРРоссияВ мире
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