Путин предложил главе ЦАР подумать над совместными проектами

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦАР Фостеном-Арканжем Туадером предложил сформировать и обменяться перечнем перспективных совместных проектов, которые могли бы быть реализованы.
"Что касается торгово-экономических отношений, еще многое предстоит сделать, перспективы есть хорошие. Это и сельское хозяйство, энергетика, поставки промышленного оборудования и так далее. Нужно подумать над тем, каким образом в полной мере задействовать экономический потенциал наших государств. Предлагаю сформировать и обменяться перечнем перспективных совместных проектов, которые могли бы быть реализованы", - сказал Путин.
По словам российского лидера, на основе этого документа страны смогут заняться поиском операторов и российских компаний, заинтересованных в работе в ЦАР.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.