Казанские врачи успешно прооперировали ребенка граждан Сирии

КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Врачи Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана успешно прооперировали трехлетнюю дочку граждан Сирии, проживающих в настоящее время в Казани, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

"В Детскую республиканскую клиническую больницу обратилась семья уроженцев Сирийской Арабской Республики, проживающих в Татарстане. После тщательной диагностики у девочки 3 лет специалистами клиники была выявлена двусторонняя паховая грыжа, в связи с чем была рекомендована госпитализация для выполнения эндоскопической герниографии – хирургического вмешательства по лечению грыжи брюшной стенки", - рассказали в минздраве республики.

Собеседник агентства отметил, что хирургический способ лечения грыжи является единственно возможным. Операция девочке была выполнена по всем стандартам и прошла успешно. Ребенок переведен в отделение хирургии и чувствует себя хорошо.

"Родители ребенка, зная возможности детской хирургии нашей клиники, без колебаний приняли решение о выполнении данного вида оперативного вмешательства. Операция прошла успешно и быстро, малышка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Такой случай работы с иностранными гражданами из Сирии у нашего отделения впервые", - прокомментировал ситуацию заведующий вторым хирургическим отделением ДРКБ Михаил Поспелов.