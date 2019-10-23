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РИА Новости
Республика Татарстан

Казанские врачи успешно прооперировали ребенка граждан Сирии

14:26 23.10.2019
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Врачи Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана успешно прооперировали трехлетнюю дочку граждан Сирии, проживающих в настоящее время в Казани, сообщили в министерстве здравоохранения республики.
"В Детскую республиканскую клиническую больницу обратилась семья уроженцев Сирийской Арабской Республики, проживающих в Татарстане. После тщательной диагностики у девочки 3 лет специалистами клиники была выявлена двусторонняя паховая грыжа, в связи с чем была рекомендована госпитализация для выполнения эндоскопической герниографии – хирургического вмешательства по лечению грыжи брюшной стенки", - рассказали в минздраве республики.
Собеседник агентства отметил, что хирургический способ лечения грыжи является единственно возможным. Операция девочке была выполнена по всем стандартам и прошла успешно. Ребенок переведен в отделение хирургии и чувствует себя хорошо.
"Родители ребенка, зная возможности детской хирургии нашей клиники, без колебаний приняли решение о выполнении данного вида оперативного вмешательства. Операция прошла успешно и быстро, малышка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Такой случай работы с иностранными гражданами из Сирии у нашего отделения впервые", - прокомментировал ситуацию заведующий вторым хирургическим отделением ДРКБ Михаил Поспелов.
По информации минздрава республики, глава семьи Альхалиф Альсерадж и его супруга проживают в Татарстане в течение пяти лет. За это время они получили образование, у них родилась дочь. С самого рождения ребенка родители не раз обращались в клинику. После окончательного восстановления девочки семье предстоит возвращение в Дамаск. Но, по словам молодых родителей, они планируют связать дальнейшую жизнь с Россией, в частности с Татарстаном.
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