Президент ЦАР надеется, что Россия продолжит поставки вооружений республике

Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 октября 2019

Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 октября 2019

СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что его страна надеется на продолжение помощи Москвы в подготовке военных специалистов и поставок вооружений республике.

"У нас прекрасный задел в военной области. Вы вносите вклад в подготовку кадров для нашей армии, для модернизации армии, в подготовку жандармов", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил Фостен-Арканж Туадера, в 2005 году Россия передала партию вооружений ЦАР, что позволяет ответить на все потребности республики в области стрелкового оружия.

"Мы надеемся, что Россия продолжит подготовку наших кадров, подготовку офицеров для нашей армии, в том числе, в российских университетах. Мы также считаем, что российские партнеры замечательно делают, что поставляют нам нелетальное оружие (...) и помогает нам наращивать нашу обороноспособность. Мы попросили министерство обороны России подготовить четырех пилотов для вертолетов и для поддержки этих вертолетов", - добавил глава ЦАР.