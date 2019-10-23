Защита хакера Сумбаева призвала власти Грузии не передавать его России

ТБИЛИСИ, 23 окт - РИА Новости. Защита хакера Ярослава Сумбаева, который фигурирует в деле об убийстве подмосковного следователя, обратилась в Европейский суд по правам человека в связи с решением экстрадировать его из Грузии в РФ, пока решение не будет принято, передача невозможна, заявил РИА Новости один из его адвокатов Иване Норакидзе.

В середине октября Минюст Грузии сообщил, что выдаст российской стороне Сумбаева, который фигурирует в деле об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной. Гражданин РФ Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище.

"Мы обратились в Страсбургский суд сразу же, как только получили указ министра, и обжаловали его законность. Ответ пока не получали, до окончательного решения экстрадиция Сумбаева незаконна", - заявил адвокат.

Он добавил, что обычно ЕСПЧ не требуется много времени для рассмотрения жалобы о приостановке экстрадиции, однако все зависит от того, насколько суд загружен.