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РИА Новости

Защита хакера Сумбаева призвала власти Грузии не передавать его России

14:24 23.10.2019
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© Depositphotos / gregoryleeГород Тбилиси, Грузия
Город Тбилиси, Грузия
© Depositphotos / gregorylee
Город Тбилиси, Грузия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 23 окт - РИА Новости. Защита хакера Ярослава Сумбаева, который фигурирует в деле об убийстве подмосковного следователя, обратилась в Европейский суд по правам человека в связи с решением экстрадировать его из Грузии в РФ, пока решение не будет принято, передача невозможна, заявил РИА Новости один из его адвокатов Иване Норакидзе.
В середине октября Минюст Грузии сообщил, что выдаст российской стороне Сумбаева, который фигурирует в деле об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной. Гражданин РФ Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище.
На месте убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной в подмосковном поселке Архангельское. Архивное фото
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"Мы обратились в Страсбургский суд сразу же, как только получили указ министра, и обжаловали его законность. Ответ пока не получали, до окончательного решения экстрадиция Сумбаева незаконна", - заявил адвокат.
Он добавил, что обычно ЕСПЧ не требуется много времени для рассмотрения жалобы о приостановке экстрадиции, однако все зависит от того, насколько суд загружен.
Подполковник юстиции Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу. Ее застрелили в октябре 2018 года. Возможным организатором убийства, как писали СМИ, следствие считает российского IT-специалиста Сумбаева.
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