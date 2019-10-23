Россия окажет помощь ЦАР в стабилизации ситуации в стране, заявил Путин

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы поддержать усилия властей ЦАР по стабилизации ситуации в этой стране, заявил в среду президент России Владимир Путин на встрече с главой республики Фостеном-Арканжем Туадерой.
"Понимаем, что перед вами как перед главой государства стоят непростые задачи преодоления затянувшегося военно-политического и социально-экономического кризиса. Со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать ваши усилия по стабилизации ситуации в стране, укреплять взаимовыгодные торгово-экономические и гуманитарные связи", - сказал в среду Путин.
Российский лидер подчеркнул, что отношения между РФ и ЦАР носят дружеский характер, а в отдельный период в республике работало около 200 российских специалистов.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходят в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.