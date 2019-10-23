Россия окажет помощь ЦАР в стабилизации ситуации в стране, заявил Путин

"Понимаем, что перед вами как перед главой государства стоят непростые задачи преодоления затянувшегося военно-политического и социально-экономического кризиса. Со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать ваши усилия по стабилизации ситуации в стране, укреплять взаимовыгодные торгово-экономические и гуманитарные связи", - сказал в среду Путин.