Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T14:17Z
https://ria.ru/20191023/1560116909.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151073/23/1510732358_0:160:3140:1926_1036x0_80_0_0_7f6a71c82cdb026f28f950ac8964dbb7.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

ПНС Ливии ведет переговоры о возвращении компаний из России

14:17 23.10.2019
241
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ливии Мухаммеда Сиялы во время встречи в Доме приемов МИД России. 12 декабря 2017
Министр иностранных дел Ливии Мухаммеда Сиялы во время встречи в Доме приемов МИД России. 12 декабря 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии ведет переговоры с российской стороной о возвращении российских компаний и возобновлении работы посольства РФ в Триполи, сообщил в среду в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ливии Мухаммед Сияла в кулуарах саммита "Россия-Африка".

"У российско-ливийского сотрудничества долгая история и много потенциальных возможностей, но из-за происходящего в Ливии это сотрудничество было приостановлено. Мы рассчитываем и ведем переговоры с нашими российскими друзьями о возможности возвращения российских компаний, а затем возобновления работы посольства РФ в Триполи, о возвращении к активной деятельности, которая десятилетиями велась в электроэнергетике, касалась железнодорожного сообщения, поставок зерновых"

Мухаммед Сияла
Глава МИД Ливии
По словам Сиялы, существуют множество областей для сотрудничества между Россией и Ливией.
"Мы рассчитываем, что российские друзья окажут помощь в решении ливийской проблемы, чтобы сотрудничество могло вернуться на прежний уровень", - добавил он.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходят в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ Лев Деньгов
08:28Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Деньгов: Ливия надеется на российскую помощь в строительстве электростанции
601000
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаМухаммед СиялаЛивияРоссияВ мире
Рекомендуем
Владимир Джабаров
Джабаров прокомментировал заявление НАТО о военной помощи Киеву
РИА
Новости
Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Путин назвал ЦАР перспективным партнером России на африканском континенте
Город Тбилиси, Грузия
Защита хакера Сумбаева призвала власти Грузии не передавать его России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган предложил Джонсону встретиться у границы с Сирией
Лента
новостей
Американский бомбардировщик B-52
В Госдуме призвали США объяснить появление бомбардировщиков у границ Крыма
Министр иностранных дел Ливии Мухаммеда Сияла
Глава МИД ПНС Ливии исключил встречу с Хафтаром в Сочи
Машина патрульной полиции Украины
Бывшего замминистра экономики Украины арестовали по подозрению в госизмене
Мусор на пляже острова Хендерсон в Тихом океане
Российские судостроители предложили создать "мусорные" комбинаты в океане
Президент РФ Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
Путин предложил главе ЦАР подумать над совместными проектами
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 октября 2019
Президент ЦАР надеется, что Россия продолжит поставки вооружений республике
Военнослужащий сирийской правительственной армии на контрольно-пропускном пункте на сирийско-турецкой границе в городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Российская военная полиция обсудила совместную работу с властями Кобани
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
ЦАР попросила ООН снять оружейное эмбарго
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
15:48В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
15:43Октябрь стал одним из самых теплых за все время наблюдений в Москве
15:43Врач назвал признаки гипертонического криза
15:42Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация
15:39Ангола хочет нарастить сотрудничество с Россией по добыче алмазов
15:38В Германии после обнаружения в Британии 39 тел мигрантов проведут проверки
Лента новостейМолния