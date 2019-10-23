ПНС Ливии ведет переговоры о возвращении компаний из России

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии ведет переговоры с российской стороной о возвращении российских компаний и возобновлении работы посольства РФ в Триполи, сообщил в среду в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ливии Мухаммед Сияла в кулуарах саммита "Россия-Африка".

"У российско-ливийского сотрудничества долгая история и много потенциальных возможностей, но из-за происходящего в Ливии это сотрудничество было приостановлено. Мы рассчитываем и ведем переговоры с нашими российскими друзьями о возможности возвращения российских компаний, а затем возобновления работы посольства РФ в Триполи, о возвращении к активной деятельности, которая десятилетиями велась в электроэнергетике, касалась железнодорожного сообщения, поставок зерновых"

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.