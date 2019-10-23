ЦАР попросила ООН снять оружейное эмбарго

"Санкции, которые наложены в 2013 году, когда не было законного правительства в ЦАР, сейчас, получается, направлены против легитимных властей, потому что группировки в обход эмбарго получают незаконное оружие, и поэтому мы не можем возвратить себе контроль над территорией страны, поэтому мы просим снять эмбарго, которое действует против легитимных властей" ", - сказал он на встрече с российским президентом в рамках саммита "Россия — Африка", который проходит в Сочи.