ЦАР попросила ООН снять оружейное эмбарго

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что республика просит ООН снять оружейное эмбарго.
"Санкции, которые наложены в 2013 году, когда не было законного правительства в ЦАР, сейчас, получается, направлены против легитимных властей, потому что группировки в обход эмбарго получают незаконное оружие, и поэтому мы не можем возвратить себе контроль над территорией страны, поэтому мы просим снять эмбарго, которое действует против легитимных властей" ", - сказал он на встрече с российским президентом в рамках саммита "Россия — Африка", который проходит в Сочи.
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