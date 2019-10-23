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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

ЦАР попросила ООН снять оружейное эмбарго

14:15 23.10.2019 (обновлено: 14:34 23.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что республика просит ООН снять оружейное эмбарго.
"Санкции, которые наложены в 2013 году, когда не было законного правительства в ЦАР, сейчас, получается, направлены против легитимных властей, потому что группировки в обход эмбарго получают незаконное оружие, и поэтому мы не можем возвратить себе контроль над территорией страны, поэтому мы просим снять эмбарго, которое действует против легитимных властей" ", - сказал он на встрече с российским президентом в рамках саммита "Россия — Африка", который проходит в Сочи.
Экономический форум Россия - Африка
14:03Сказано в эфире
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МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаЦАРООНВ мире
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