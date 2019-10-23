В Госдуме призвали США объяснить появление бомбардировщиков у границ Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США объяснить появление американских бомбардировщиков у границ Крыма.

Ранее командование Вооруженными силами США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами". По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку. По информации Минобороны РФ, российский истребитель Су-27 встретил американский бомбардировщик и сопровождал его во время пролета вдоль границы территориальных вод.

"США продолжают политику провокаций во всех уголках земного шара. Подобные действия недопустимы. Пусть в западных странах не сомневаются в защите наших рубежей. В случае любой угрозы территориальной целостности Российской Федерации агрессор будет уничтожен. Властям США стоит объяснить появление своих бомбардировщиков у наших границ во избежание нагнетания ситуации между нашими странами", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Россия - миролюбивая страна, но это не должно означать, что кто-то может этим злоупотреблять и бряцать оружием у границ.