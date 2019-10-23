В Госдуме призвали США объяснить появление бомбардировщиков у границ Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США объяснить появление американских бомбардировщиков у границ Крыма.
Ранее командование Вооруженными силами США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами". По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку. По информации Минобороны РФ, российский истребитель Су-27 встретил американский бомбардировщик и сопровождал его во время пролета вдоль границы территориальных вод.
"США продолжают политику провокаций во всех уголках земного шара. Подобные действия недопустимы. Пусть в западных странах не сомневаются в защите наших рубежей. В случае любой угрозы территориальной целостности Российской Федерации агрессор будет уничтожен. Властям США стоит объяснить появление своих бомбардировщиков у наших границ во избежание нагнетания ситуации между нашими странами", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Россия - миролюбивая страна, но это не должно означать, что кто-то может этим злоупотреблять и бряцать оружием у границ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
8 октября, 08:00РИА НовостиБлокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море