Российская военная полиция обсудила совместную работу с властями Кобани

Военнослужащий сирийской правительственной армии на контрольно-пропускном пункте на сирийско-турецкой границе в городе Айн-аль-Араб (Кобани)

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские военные полицейские провели встречу с администрацией сирийского Кобани, на которой обсудили детали совместной работы, сообщает в среду Минобороны РФ.

Кобани находится на границе Турцией. Планируется, что российская военная полиция сегодня начнет патрулирование города в соответствии с сочинскими договоренностями.

"Российские военные полицейские провели встречу с представителями местной администрации, обсудили вопросы, касающиеся организации взаимодействия при выполнении поставленных задач", - говорится в релизе.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что сегодня с 12 дня на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.