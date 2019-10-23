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РИА Новости
Война в Сирии

Российская военная полиция обсудила совместную работу с властями Кобани

14:06 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий сирийской правительственной армии на контрольно-пропускном пункте на сирийско-турецкой границе в городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Военнослужащий сирийской правительственной армии на контрольно-пропускном пункте на сирийско-турецкой границе в городе Айн-аль-Араб (Кобани)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские военные полицейские провели встречу с администрацией сирийского Кобани, на которой обсудили детали совместной работы, сообщает в среду Минобороны РФ.
Кобани находится на границе Турцией. Планируется, что российская военная полиция сегодня начнет патрулирование города в соответствии с сочинскими договоренностями.
"Российские военные полицейские провели встречу с представителями местной администрации, обсудили вопросы, касающиеся организации взаимодействия при выполнении поставленных задач", - говорится в релизе.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что сегодня с 12 дня на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
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