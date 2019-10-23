У полиции Эссекса нет данных о найденных в грузовике погибших мигрантах

ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости, Мария Табак. Полиция графства Эссекс на юго-востоке Англии пока не располагает информацией о происхождении мигрантов, найденных мертвыми в грузовике.

Полиция Эссекса в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, предположительно прибывшем из Болгарии. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии.