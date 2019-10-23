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РИА Новости

У полиции Эссекса нет данных о найденных в грузовике погибших мигрантах

14:02 23.10.2019
2831
© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции
Сотрудники британской полиции
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники британской полиции. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости, Мария Табак. Полиция графства Эссекс на юго-востоке Англии пока не располагает информацией о происхождении мигрантов, найденных мертвыми в грузовике.
Полиция Эссекса в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, предположительно прибывшем из Болгарии. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии.
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13:10РИА Новости
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"Мы в процессе идентификации жертв, но я предполагаю, что это будет длительный процесс", - сказала представитель полиции во время короткой пресс-конференции.
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ВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
"Добрая" старая Англия.
23 октября, 14:10
elya.velichutina
1250004
Здоровский они способ нашли по борьбе с миграцией из Африки, нафиг сложные пути, типа: такие как остановить войну и помощь создать там условия чтобы люди не покидали обжитые места. Скотстство, тот кто это сделал хуже бешенной собаки...
23 октября, 14:33
Дмитрий
1000002
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