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РИА Новости

В Сеуле заявили, что пока не видят результатов денуклеаризации КНДР

13:58 23.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодрыв шахты для ядерных испытаний №4 ядерного полигона Пхунгери на севере КНДР
Подрыв шахты для ядерных испытаний №4 ядерного полигона Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Подрыв шахты для ядерных испытаний №4 ядерного полигона Пхунгери на севере КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Южная Корея пока не видит очевидных результатов денуклеаризации КНДР, заявил председатель правящей Демократической партии Ли Хе Чан.
"За последние полтора года мы видим очень большие результаты, но что касается вопроса денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове, пока ещё мы не видим очевидных результатов", - заявил он на встрече с зампредседателя Совета Федерации РФ Андреем Турчаком.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 23:10РИА Новости
США призвали КНДР вернуться за стол переговоров
Делегация КНДР во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, 5 октября проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи, после чего посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США.
По словам Ким Мён Гиля, "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР. Американская сторона опровергла это заявление, отметив, что дискуссии были "хорошими" с рядом новых "креативных идей. Позже МИД КНДР заявил, что, если США не избавятся от "враждебной политики", не предложат реалистичного решения по денуклеаризации и гарантий безопасности до конца года, Северная Корея не будет продолжать переговоры.
Подрыв вспомогательных сооружений на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
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