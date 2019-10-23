В Сеуле заявили, что пока не видят результатов денуклеаризации КНДР

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Южная Корея пока не видит очевидных результатов денуклеаризации КНДР, заявил председатель правящей Демократической партии Ли Хе Чан.

"За последние полтора года мы видим очень большие результаты, но что касается вопроса денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове, пока ещё мы не видим очевидных результатов", - заявил он на встрече с зампредседателя Совета Федерации РФ Андреем Турчаком.

Делегация КНДР во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, 5 октября проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи, после чего посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США.