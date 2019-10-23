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РИА Новости

В Смоленской области возбудили дело после гибели человека в ДТП

13:53 23.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после аварии с участием микроавтобуса в Смоленской области, в которой погиб один человек и семеро получили травмы, сообщило в среду управление МВД по региону.
Авария произошла 21 октября около 15.00 мск на 307 километре автодороги "Москва-Минск" в Сафоновском районе. Микроавтобус Ford Transit под управлением водителя 1985 года рождения врезался в движущийся в попутном направлении автогрейдер.
"В результате дорожно-транспортного происшествия восемь пассажиров Ford Transit получили телесные повреждения различной степени тяжести, впоследствии женщина 1967 года рождения от полученных травм скончалась в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
В среду полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по факту аварии. "Следственным отделом МО МВД России "Сафоновский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной части статьи, - до пяти лет лишения свободы. Водитель микроавтобуса задержан.
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