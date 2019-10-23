В Смоленской области возбудили дело после гибели человека в ДТП

ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после аварии с участием микроавтобуса в Смоленской области, в которой погиб один человек и семеро получили травмы, сообщило в среду управление МВД по региону.

Авария произошла 21 октября около 15.00 мск на 307 километре автодороги "Москва-Минск" в Сафоновском районе. Микроавтобус Ford Transit под управлением водителя 1985 года рождения врезался в движущийся в попутном направлении автогрейдер.

"В результате дорожно-транспортного происшествия восемь пассажиров Ford Transit получили телесные повреждения различной степени тяжести, впоследствии женщина 1967 года рождения от полученных травм скончалась в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

В среду полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по факту аварии. "Следственным отделом МО МВД России "Сафоновский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.