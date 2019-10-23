Поклонская прокомментировала имитацию США бомбардировки у границ Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что полеты американских бомбардировщиков у границ Крыма могут иметь пагубные последствия.
Ранее командование Вооруженными силами США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами". При этом по данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку.
"Имитация всегда губительно сказывается на отношениях между партнерами и обычно ведет к разрыву отношений. Американским политикам, обостряющим и так непростые двусторонние отношения, необходимо посетить сеансы психотерапии, а имитации в ходе военных учений направить на уничтожение боевиков, террористов и радикалов, а не мирного населения суверенного государства", - сказала РИА Новости Поклонская.