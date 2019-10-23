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РИА Новости

Поклонская прокомментировала имитацию США бомбардировки у границ Крыма

13:46 23.10.2019 (обновлено: 13:48 23.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что полеты американских бомбардировщиков у границ Крыма могут иметь пагубные последствия.
Ранее командование Вооруженными силами США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами". При этом по данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку.
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
13:02РИА Новости
В Крыму имитацию США бомбардировки у границ полуострова назвали провокацией
"Имитация всегда губительно сказывается на отношениях между партнерами и обычно ведет к разрыву отношений. Американским политикам, обостряющим и так непростые двусторонние отношения, необходимо посетить сеансы психотерапии, а имитации в ходе военных учений направить на уничтожение боевиков, террористов и радикалов, а не мирного населения суверенного государства", - сказала РИА Новости Поклонская.
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B-52Наталья ПоклонскаяВВС СШАГосдума РФКрымРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Я надеюсь, РБК, Коммерсант, Ведомости уже поприветствовали ветер демократических бомбардировок России?
23 октября, 13:51
Евгений Д
4191006
Кто о чём. Для имиджа. А ведь это тема военного ведомства, по моему мнению, а уж никак не г-жи Поклонской.
23 октября, 13:53
lyuda.terenteva.55
4000438
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