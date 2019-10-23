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РИА Новости

Онищенко прокомментировал идею ограничения продажи детского шампанского

13:46 23.10.2019 (обновлено: 14:11 23.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в комментарии "360" поддержал идею запрета детского шампанского.
По мнению депутата, если ребенок пьет такой напиток, то есть вероятность, что "завтра он начнет хлебать недетское".

"Давайте сделаем игрушечные сигареты? Тоже будем давать детям курить. Давайте водку организуем детскую? Пусть там будет налита вода. Давайте в школах откроем кружки по застолью с игрушечной выпивкой, драками, приставаниям к молодым девушкам?" — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что у детей с раннего возраста вырабатывается инстинкт и желание подражать.
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С идеей ограничить в России продажу детского шампанского выступил ранее депутат Госдумы Виталий Милонов. Он пояснил, что детские шампанское и сигареты, хоть и не содержат ни алкоголя, ни никотина, уже с юных лет формируют у детей лояльное отношение ко взрослым "прообразам" этих товаров.
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Виталий МилоновГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФГеннадий ОнищенкоОбщество
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