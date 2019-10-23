Израильские археологи нашли древний храм, посвященный неизвестному мученику

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт - РИА Новости. Израильские археологи обнаружили христианский храм возрастом 1,5 тысячи лет с часовней, посвященной неизвестному "славному мученику", сообщило управление древностей Израиля.
Как следует из сообщения, церковь была обнаружена у города Бейт-Шемеш в иерусалимском округе. Базилика занимает площадь в 1,5 дунама (1,5 тысячи "квадратов"). Предположительно, ее строительство началось в VI веке при византийском императоре Юстиниане.
Внутри церковь богато украшена фресками и мозаиками с изображением листьев, фруктов, птиц и геометрических элементов.
Позднее, в годы правления императора Тиберия II Константина, к базилике была пристроена часовня, надпись внутри которой говорит о посвящении "славному мученику".
"Личность мученика неизвестна, но исключительное богатство сооружений указывает на то, что этот человек был важной фигурой", - заявил руководитель раскопок Биньямин Сторчан. Археологи полагают, что мощи мученика могли находиться в крипте часовни.