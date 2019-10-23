Израильские археологи нашли древний храм, посвященный неизвестному мученику

Два сотрудника Управления древностей Израиля на месте 1500-летней церкви в Бейт-Шемеш. 23 октября 2019

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт - РИА Новости. Израильские археологи обнаружили христианский храм возрастом 1,5 тысячи лет с часовней, посвященной неизвестному "славному мученику", сообщило Израильские археологи обнаружили христианский храм возрастом 1,5 тысячи лет с часовней, посвященной неизвестному "славному мученику", сообщило управление древностей Израиля

Как следует из сообщения, церковь была обнаружена у города Бейт-Шемеш в иерусалимском округе. Базилика занимает площадь в 1,5 дунама (1,5 тысячи "квадратов"). Предположительно, ее строительство началось в VI веке при византийском императоре Юстиниане.

Внутри церковь богато украшена фресками и мозаиками с изображением листьев, фруктов, птиц и геометрических элементов.

Позднее, в годы правления императора Тиберия II Константина, к базилике была пристроена часовня, надпись внутри которой говорит о посвящении "славному мученику".