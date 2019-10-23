Путин поздравил премьера Эфиопии с присуждением ему Нобелевской премии мира

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с присуждением ему Нобелевской премии мира.
"Хотел бы еще раз поздравить вас, уважаемый господин премьер-министр, с присуждением Нобелевской премии мира. Это достойная оценка ваших высоких заслуг в эфиопо-эритрейском урегулировании и усилий вашей страны по нормализации общей ситуации в Восточной Африке", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи на полях саммита "Россия - Африка".
Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе". Комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.