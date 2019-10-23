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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин поздравил премьера Эфиопии с присуждением ему Нобелевской премии мира

13:43 23.10.2019 (обновлено: 13:57 23.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 23 октября 2019
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с присуждением ему Нобелевской премии мира.
"Хотел бы еще раз поздравить вас, уважаемый господин премьер-министр, с присуждением Нобелевской премии мира. Это достойная оценка ваших высоких заслуг в эфиопо-эритрейском урегулировании и усилий вашей страны по нормализации общей ситуации в Восточной Африке", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи на полях саммита "Россия - Африка".
Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе". Комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.
Медаль лауреата Нобелевской премии
Вчера, 16:06РИА Новости
В МИД Эритреи считают, что тоже должны получить Нобелевскую премию мира
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинРоссияЭфиопияВ мире
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