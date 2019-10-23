В ГП призвали усилить надзор за строительством космодрома Восточный

В среду в Генеральной прокуратуре РФ состоялось заседание коллегии "О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере оборонно-промышленного комплекса, при реализации государственного оборонного заказа, мероприятий федеральных целевых программ в области обороны и безопасности государства".

"Отдельное внимание в докладе уделено вопросам законности при строительстве объектов космодрома Восточный… Контролирующим органам необходимо пересмотреть систему организации своей работы, активизировать ее, а прокурорам – усилить надзор за своевременным выявлением, пресечением и реальным устранением нарушений", - говорится в сообщении.

Строительство второй очереди космодрома Восточный (стартового стола под ракету "Ангара") началось летом этого года. Первоначально к строительству планировалось приступить после завершения возведения наземной инфраструктуры для ракеты "Союз", то есть с 2016-2017 годов. При создании второй очереди неоднократно возникали проблемы с выбором подрядчика. После ликвидации Спецстроя в качестве основного исполнителя работ выбрали производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань". Позже сообщалось, что эту работу перепоручат другому предприятию, но этого не произошло.