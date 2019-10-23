Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T13:39Z
https://ria.ru/20191023/1560114279.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155840/04/1558400495_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_93e359220f65f163742d4c4129a70efa.jpg
РИА Новости

В ГП призвали усилить надзор за строительством космодрома Восточный

13:39 23.10.2019
141
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСтроительство новой очереди космодрома Восточный.
Строительство новой очереди космодрома Восточный.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Прокурорам необходимо тщательнее контролировать законность работ при строительстве космодрома Восточный, сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Технический комплекс космодрома Восточный
6 сентября, 20:46РИА Новости
Рогозин рассказал о сроках строительства третьей очереди Восточного
В среду в Генеральной прокуратуре РФ состоялось заседание коллегии "О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере оборонно-промышленного комплекса, при реализации государственного оборонного заказа, мероприятий федеральных целевых программ в области обороны и безопасности государства".
Заседание проводилось в расширенном составе с участием представителей Совета Федерации и Госдумы, администрации президента РФ, правительства России, Минобороны, Минпромторга и государственных корпораций "Роскосмос" и "Ростех".
"Отдельное внимание в докладе уделено вопросам законности при строительстве объектов космодрома Восточный… Контролирующим органам необходимо пересмотреть систему организации своей работы, активизировать ее, а прокурорам – усилить надзор за своевременным выявлением, пресечением и реальным устранением нарушений", - говорится в сообщении.
Строительство второй очереди космодрома Восточный (стартового стола под ракету "Ангара") началось летом этого года. Первоначально к строительству планировалось приступить после завершения возведения наземной инфраструктуры для ракеты "Союз", то есть с 2016-2017 годов. При создании второй очереди неоднократно возникали проблемы с выбором подрядчика. После ликвидации Спецстроя в качестве основного исполнителя работ выбрали производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань". Позже сообщалось, что эту работу перепоручат другому предприятию, но этого не произошло.
В сентябре вице-премьер Юрий Борисов выразил неудовлетворение сроками строительства космодрома Восточный и анонсировал, что в помощь к подрядчику, ПСО "Казань", могут быть привлечены военные строители.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
6 сентября, 18:50РИА Новости
Рогозин заявил, что оснований менять подрядчика на "Восточном" нет
020000
Обсудить 0
Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Генеральная прокуратура РФРоссия
Рекомендуем
Логотип госкорпорации Роскосмос
Роскосмос: падающие на Алтае обломки ракет не опасны для экологии и людей
РИА
Новости
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Ракета "Ангара-А5" будет соответствовать требованиям Минобороны к 2025 году
Международная космическая станция
НАСА планирует в среду устранить проблему с американской кухней на МКС
Международная космическая станция
Россия строит специальный корабль для космических туристов
Лента
новостей
Впечатление художника о том, как могла бы выглядеть огромная галактика в ранней Вселенной. Галактика, в которой происходят взрывы звездообразования, окружена светящимся газом. Толстые облака пыли затеняют большую часть света, в результате чего галактика выглядит тусклой и дезорганизованной, очень отличающейся от галактик, наблюдаемых сегодня.
Астрономы нашли "космического йети" из ранней Вселенной
Работа оперативных служб на месте ДТП в районе д. 6 в Погорельском переулке в Москве, где водитель сбил двух женщин. 23 октября 2019
В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД
Экономический форум Россия - Африка
"Росгеология" подписала соглашения о сотрудничестве в Южном Судане и Руанде
Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Путин назвал ЦАР перспективным партнером России на африканском континенте
НАСА представило скафандры для лунной миссии
Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил важность освоения урановых ресурсов Намибии
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
Турция не позволит курдам "переодеться" в форму войск Асада, заявил Эрдоган
Автомобили службы спасения во время последствий непогода в городе Кампо-Лигуре на северо-западе Италии
Коты спасли итальянскую семью от гибели во время оползня
Заседание ПАСЕ
Володин заявил, что в ПАСЕ назрел кризис либеральной идеи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:41В МИД России призвали к диалогу курдов с Дамаском
16:41Идлиб должен вернуться под контроль Дамаска, заявили в МИД России
16:40"Лукойл" подписал c Экваториальной Гвинеей меморандум по разведке и добыче
16:38США должны прекратить оккупацию Эт-Танфа, потребовали в МИД
16:37Член ОП прокомментировала просьбу Киева признать "голодомор" геноцидом
16:34Эксперт назвал бессмысленными полеты ВВС США над Черным морем
16:34Врач объяснил, почему не стоит пить кофе в сезон простуд
16:33Американские журналисты заявили об унижении США из-за России
16:31Столтенберг: гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной
16:30Ярославский омбудсмен просит СК вернуть матери дочь, увезенную опекунами
16:28В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
16:26Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
Лента новостейМолния