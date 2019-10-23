Коты спасли итальянскую семью от гибели во время оползня

Автомобили службы спасения во время последствий непогода в городе Кампо-Лигуре на северо-западе Италии

РИМ, 23 окт – РИА Новости. Домашние коты разбудили своих хозяев - пару из итальянской провинции Генуя и тем самым спасли семью от оползня, разрушившего дом, сообщает местная газета Домашние коты разбудили своих хозяев - пару из итальянской провинции Генуя и тем самым спасли семью от оползня, разрушившего дом, сообщает местная газета Il Secolo XIX

"Моя жена встала с постели, потому что наши коты Симба и Моисей шумели и разбудили нас. Когда она пошла посмотреть, она заметила, что они играют с куском штукатурки. Он только что упал с потолка. Именно благодаря им мы спаслись", - заявил мужчина по имени Клаудио Пьяна.

Его дом в городке Кампо-Лигуре оказался затронут непогодой на северо-западе Италии в ночь на понедельник. Ливни в регионе привели не только к затоплению обширных территорий, но также вызвали сход селевых потоков, крупные провалы грунта на автодорогах и выход рек из берегов. Эвакуированы свыше сотни местных жителей, два человека погибли.

По словам Пьяны, он и его жена решили покинуть дом и по дороге увидели, как на стенах появлялись трещины. В ту ночь оползень подмыл фундамент здания. Пара добежала до машины, но оказалась в ловушке из-за потоков воды и грязи. Спустя несколько десятков минут они были спасены пожарными.

"Позвонил мой брат и сказал: "Клаудио, твой дом обрушился". Теперь мы должны поехать в Геную. У нас ничего нет. Пожарные сказали, что мы никогда не сможем вернуться, это слишком опасно", - сказал Пьяна.

На видео, опубликованном на сайте издания, показан наполовину обвалившийся дом с рухнувшими перекрытиями и груды обломков.