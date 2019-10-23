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РИА Новости

В Ангарске возбудили дело после того, как машина дважды переехала женщину

13:36 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ИРКУТСК/МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Ангарске, где водитель иномарки дважды переехал пенсионерку, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Инцидент произошел утром 21 октября в одном из дворов микрорайона №6 города Ангарска. Водитель иномарки сбил 64-летнюю местную жительницу, остановился, а затем переехав ее, скрылся с места происшествия. Пострадавшая с различными травмами, в том числе переломом, госпитализирована. Благодаря информации, полученной от очевидцев, а также кадрам наружного видеонаблюдения предполагаемый виновник в короткие сроки был установлен и задержан полицией. В настоящее время 34-летний нигде не работающий мужчина помещен судом под административный арест на 15 суток. Автомобиль изъят и находится на спецстоянке.
"Следователем следственной части управления МВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала пожилая женщина", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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В настоящее время, как сообщает СУСК РФ региона, для наиболее объективного и всестороннего расследования уголовное дело о причинении вреда здоровью пожилой женщине в Ангарске передано из органов внутренних дел в Следственный комитет.
Как сообщается на сайте СК, следователи также оценят действия водителя по статье УК "покушение на убийство". Кроме того, решается вопрос о его аресте.
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