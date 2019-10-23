ТПП может вернуться к идее открытия представительства в Африке

"Представителей палаты на африканском континенте на данном этапе, к сожалению, нет. У нас было представительство в ЮАР долгие годы, оно, на наш взгляд, неплохо работало. Потом в силу обстоятельств и невысокого торгового оборота, в первую очередь, мы его закрыли", - сказал он в кулуарах форума "Россия-Африка".