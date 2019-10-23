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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

ТПП может вернуться к идее открытия представительства в Африке

13:32 23.10.2019 (обновлено: 13:36 23.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин во время международного форума "Примаковские чтения". 10 июня 2019
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин во время международного форума Примаковские чтения. 10 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Торгово-промышленная палата России (ТПП) может вернуться к идее открытия представительства на африканском континенте, рассказал в интервью РИА Новости глава палаты Сергей Катырин.
"Представителей палаты на африканском континенте на данном этапе, к сожалению, нет. У нас было представительство в ЮАР долгие годы, оно, на наш взгляд, неплохо работало. Потом в силу обстоятельств и невысокого торгового оборота, в первую очередь, мы его закрыли", - сказал он в кулуарах форума "Россия-Африка".
"Вполне может быть, что мы к идее открытия представительства в том или ином месте вернемся", - заявил он.
Он рассказал, что ТПП в Африке компенсирует работу представительств двусторонними деловыми советами. Кроме того, сотрудничество идет в рамках двух "зонтичных" деловых советов: Российско-арабского и координационного комитета по экономическому сотрудничеству с африканскими странами южнее Сахары.
Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаТоргово-промышленная палата РФСергей КатыринАфрикаРоссияВ мире
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