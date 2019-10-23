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РИА Новости
Культура

Ревва опубликовал новый клип с Галустяном-джинном и ковром-самолетом

14:19 23.10.2019
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российский шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков) опубликовал на YouTube клип на песню "Она решила сдаться".
Клип, режиссерами которого стали Ревва и Сергей Грей, основан на сюжете фильма Гая Ричи "Аладдин" с Уиллом Смитом.
Нищий парень влюблен в принцессу (Наталья Горожанова). Однажды, сидя в пустыне с мартышкой Абу и мечтая о еде, он находит волшебную лампу с джинном (Михаил Галустян), который исполняет три его желания.

"Это продолжение истории любви из клипа "Зацепила". В прошлый раз красавица-Золушка "до порога довела, а любви не дала" . В этот раз — она решила сдаться и ответить — да!" — описал видео Ревва.

Ролик на песню "Зацепила", выпущенный в начале марта этого года, набрал более 134 миллионов просмотров.
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Клип Артура Пирожкова на песню "Зацепила" набрал 100 миллионов просмотров
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КультураШоу-бизнесАлександр РевваМузыкаНовости культурыYouTubeМихаил Галустян
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