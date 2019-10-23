Более 2 тыс тюменцев подали заявки на третий сезон конкурса "Лидеры России"

ТЮМЕНЬ, 23 окт – РИА Новости. Более двух тысяч жителей Тюменской области подали заявки на участие в третьем сезоне всероссийского конкурса "Лидеры России". В этом году участники смогут проявить себя в новых направлениях: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технология", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

"Конкурс "Лидеры России" – эффективный социальный лифт для инициативных молодых управленцев всей страны. Он дает возможность талантливым кадрам пообщаться с российскими лидерами, поработать над интересными социально-значимыми проектами", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что среди тюменских участников прошлых сезонов есть победители и финалисты, многие использовали конкурсный марафон для своего профессионального и личностного роста.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, победитель первого сезона Максим Скворцов после участия в конкурсе возглавил Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию.

Победитель второго сезона Петр Вагин занял пост замминистра внутренних дел, начальника полиции Северной Осетии.