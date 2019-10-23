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РИА Новости
Тюменская область

Более 2 тыс тюменцев подали заявки на третий сезон конкурса "Лидеры России"

13:28 23.10.2019
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© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкГорода России. Тюмень
Города России. Тюмень
© РИА Новости / Юлия Честнова
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ТЮМЕНЬ, 23 окт – РИА Новости. Более двух тысяч жителей Тюменской области подали заявки на участие в третьем сезоне всероссийского конкурса "Лидеры России". В этом году участники смогут проявить себя в новых направлениях: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технология", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.
"Конкурс "Лидеры России" – эффективный социальный лифт для инициативных молодых управленцев всей страны. Он дает возможность талантливым кадрам пообщаться с российскими лидерами, поработать над интересными социально-значимыми проектами", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Глава региона подчеркнул, что среди тюменских участников прошлых сезонов есть победители и финалисты, многие использовали конкурсный марафон для своего профессионального и личностного роста.
Как сообщили в пресс-службе губернатора, победитель первого сезона Максим Скворцов после участия в конкурсе возглавил Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Вчера, 16:15Калужская область
Артамонов призвал молодых управленцев участвовать в "Лидерах России"
Победитель второго сезона Петр Вагин занял пост замминистра внутренних дел, начальника полиции Северной Осетии.
Всего на конкурс "Лидеры России" подано более 150 тысяч заявок из всех регионов России и 60 стран мира. Заявочная кампания третьего сезона проекта продлится до 27 октября включительно.
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