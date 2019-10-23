Более 2 тыс тюменцев подали заявки на третий сезон конкурса "Лидеры России"

ТЮМЕНЬ, 23 окт – РИА Новости. Более двух тысяч жителей Тюменской области подали заявки на участие в третьем сезоне всероссийского конкурса "Лидеры России". В этом году участники смогут проявить себя в новых направлениях: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технология", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.
"Конкурс "Лидеры России" – эффективный социальный лифт для инициативных молодых управленцев всей страны. Он дает возможность талантливым кадрам пообщаться с российскими лидерами, поработать над интересными социально-значимыми проектами", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Глава региона подчеркнул, что среди тюменских участников прошлых сезонов есть победители и финалисты, многие использовали конкурсный марафон для своего профессионального и личностного роста.
Как сообщили в пресс-службе губернатора, победитель первого сезона Максим Скворцов после участия в конкурсе возглавил Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию.
Победитель второго сезона Петр Вагин занял пост замминистра внутренних дел, начальника полиции Северной Осетии.
Всего на конкурс "Лидеры России" подано более 150 тысяч заявок из всех регионов России и 60 стран мира. Заявочная кампания третьего сезона проекта продлится до 27 октября включительно.