Матвиенко не ожидает кардинальных изменений в работе СПЧ

"У меня нет никаких тревог, что что-то кардинально изменится в работе СПЧ. Что касается ротации членов совета, то все делается публично, не под ковром", - заявила Матвиенко журналистам в среду, отметив, что Совфед активно взаимодействовал и будет взаимодействовать с СПЧ.