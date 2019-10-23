Матвиенко не ожидает кардинальных изменений в работе СПЧ

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не ожидает кардинальных изменений в работе Совета по правам человека после смены его состава.
"У меня нет никаких тревог, что что-то кардинально изменится в работе СПЧ. Что касается ротации членов совета, то все делается публично, не под ковром", - заявила Матвиенко журналистам в среду, отметив, что Совфед активно взаимодействовал и будет взаимодействовать с СПЧ.
Она напомнила, что предельный возраст работы на госслужбе составляет 70 лет, поэтому прежний глава совета Михаил Федотов покинул свой пост.
"Никакой политической подоплеки или двойного дна нет, поэтому и было принято решение о прекращении его работы, но он никуда не уходит, он накопил опыт, который по-прежнему будет востребован", - подчеркнула спикер СФ.
В понедельник президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ. Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ, новым председателем назначен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который также стал советником президента.