Путин оценил важность освоения урановых ресурсов Намибии

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал важной частью сотрудничества России и Намибии в энергетике освоение урановых ресурсов этой африканской страны и заявил о заинтересованности РФ в проектах в алмазобриллиантовом комплексе страны, к поставкам Виндхуку сельхозпродукции и вагонов.

"Важной составной частью взаимодействия (в энергетике) может стать освоение минеральных, в частности, урановых ресурсов Намибии. Россия занимает пятое место в мире среди производителей уранового сырья. Россия как мировой лидер в области ядерной энергетики, производства ядерного топлива и Намибия как крупнейший производитель урана могли бы наладить тесное сотрудничество, стать хорошими партнерами", - сказал Путин на встрече с президентом Намибии Хаге Готфридом Гейнгобом.

Путин подчеркнул также, что "весьма интересным является такое направление сотрудничества как совместная разведка участков потенциально богатых ванадием, медью, золотом, другими минералами".

"Договорно-правовая основа для этого имеется - в 2016 году подписано соглашение о сотрудничестве в области геологии и недропользования, меморандум о взаимопонимании между "Зарубежгеологией" и намибийской компанией.

Президент РФ сообщил также, что "есть потенциально интересные предложения в алмазобриллиантовом комплексе". "Наш крупнейший производитель алмазного сырья компания "АЛРОСА" готова принять в Москве делегацию Намибии для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов", - сказал Путин.

Глава государства отметил "и интересные перспективы в транспортной сфере". "Объединенная вагонная компания ведет переговоры с компанией из Вашей страны о модернизации железных дорог, поставках грузовых вагонов и комплектующих. Также рассматривается возможность крупно-узловой сборки на месте прямо в Вашей стране", - сообщил Путин президенту Намибии.

Среди других перспективных проектов президент РФ назвал "строительство наземной инфраструктуры для авиаперелетов", сотрудничество в гидроэнергетике и агропромышленном секторе. "Речь идет об импорте намибийской сельхозпродукции, в частности, мяса, рыбопродуктов. Рассчитываем на возможности встречных поставок в Намибию нашей животноводческой продукции, расширение экспорта в Намибию зерна и удобрений из России", - заявил Путин.

Намибия продлила срок действия четырех лицензий компании U1 Group (дочерняя компания госкорпорации "Росатом"), что дало возможность U1 возобновить геологоразведку урана в районе Аранос в Намибии, сообщил в понедельник журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.