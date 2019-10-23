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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин оценил важность освоения урановых ресурсов Намибии

13:27 23.10.2019 (обновлено: 13:44 23.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал важной частью сотрудничества России и Намибии в энергетике освоение урановых ресурсов этой африканской страны и заявил о заинтересованности РФ в проектах в алмазобриллиантовом комплексе страны, к поставкам Виндхуку сельхозпродукции и вагонов.
"Важной составной частью взаимодействия (в энергетике) может стать освоение минеральных, в частности, урановых ресурсов Намибии. Россия занимает пятое место в мире среди производителей уранового сырья. Россия как мировой лидер в области ядерной энергетики, производства ядерного топлива и Намибия как крупнейший производитель урана могли бы наладить тесное сотрудничество, стать хорошими партнерами", - сказал Путин на встрече с президентом Намибии Хаге Готфридом Гейнгобом.
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Путин подчеркнул также, что "весьма интересным является такое направление сотрудничества как совместная разведка участков потенциально богатых ванадием, медью, золотом, другими минералами".
"Договорно-правовая основа для этого имеется - в 2016 году подписано соглашение о сотрудничестве в области геологии и недропользования, меморандум о взаимопонимании между "Зарубежгеологией" и намибийской компанией.
Президент РФ сообщил также, что "есть потенциально интересные предложения в алмазобриллиантовом комплексе". "Наш крупнейший производитель алмазного сырья компания "АЛРОСА" готова принять в Москве делегацию Намибии для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов", - сказал Путин.
Глава государства отметил "и интересные перспективы в транспортной сфере". "Объединенная вагонная компания ведет переговоры с компанией из Вашей страны о модернизации железных дорог, поставках грузовых вагонов и комплектующих. Также рассматривается возможность крупно-узловой сборки на месте прямо в Вашей стране", - сообщил Путин президенту Намибии.
Среди других перспективных проектов президент РФ назвал "строительство наземной инфраструктуры для авиаперелетов", сотрудничество в гидроэнергетике и агропромышленном секторе. "Речь идет об импорте намибийской сельхозпродукции, в частности, мяса, рыбопродуктов. Рассчитываем на возможности встречных поставок в Намибию нашей животноводческой продукции, расширение экспорта в Намибию зерна и удобрений из России", - заявил Путин.
Намибия продлила срок действия четырех лицензий компании U1 Group (дочерняя компания госкорпорации "Росатом"), что дало возможность U1 возобновить геологоразведку урана в районе Аранос в Намибии, сообщил в понедельник журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Намибия входит в число ведущих стран по запасам урана. В 2018 году U1 сообщила, что получила восемь лицензий на разведку урана в Намибии. В декабре 2016 года Намибия отменила мораторий, не позволявший получать новые лицензии на разведку и добычу урана в стране.
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