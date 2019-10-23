В Минобороны сообщили о переброске военной полиции к границе Сирии и Турции

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Колонна российской военной полиции движется к границе Сирии и Турции, сообщает в среду Минобороны России.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сегодня в 12 часов дня колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы", - говорится в релизе.

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Военная полиция РФ будет помогать следить за безопасностью населения и поддерживать правопорядок, патрулировать назначенные районы, а также "окажет содействие" выводу курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от границы.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что сегодня с 12 дня на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.