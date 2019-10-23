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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Кофе из Кении и соль из Джибути: что можно попробовать на форуме в Сочи

13:21 23.10.2019 (обновлено: 13:26 23.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкономический форум "Россия - Африка"
Экономический форум Россия - Африка
© РИА Новости / Илья Питалев
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СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Участники экономического форума "Россия — Африка", который проходит в Сочи, могут попробовать в медиацентре русскую водку, кофе и чай из Кении, соль из Джибути и орехи из Кот-д'Ивуара, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Пока президент здесь, не наливаем

Напротив главного входа на мероприятие стоит стенд Made in Russia, где представлены шоколадки "Аленка", вафли "Коровка", а также водка. По словам представителей стенда, водка пользуется наибольшей популярностью: ее можно продегустировать, на закуску - огурец.
"Гости из Африки подходят и спрашивают, как можно купить водку. Но не здесь, на форуме, а поставкой в их страну. Наша водка пользуется большой популярность во всем мире, это бренд. Здесь ее можно попробовать, но сейчас мы не наливаем, сказали, что скоро приезжает президент. Потом опять продолжится дегустация", - рассказал РИА Новости с улыбкой представитель стенда.
Стенд Краснодарского края на форуме выделился двумя большими самоварами, которые привлекали к себе гостей из Африки. Там всех угощали чаем, также в продаже есть местное вино. Перед пленарным заседанием к самовару выстроилась очередь из африканцев, которые потом начали фотографироваться на фоне символа русской культуры.
На стенде Российского химико-технологичного университета имени Дмитрия Менделеева и химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова представлены не только последние разработки в области очистки воды, альтернативные варианты солнечных панелей, но и химический бар, который собрал вокруг себя африканских гостей, которые с удовольствием принимали участие в химических экспериментах.
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Стенды из Африки

Большинство участников из африканских стран приехали в классических костюмах, но есть и те, кто пришел в традиционной одежде, или с ее элементами, например, в шапке или платке. Один из участников аккредитовал на мероприятие ребенка и носит его на своих плечах.
Африканские страны тоже представили свои стенды на форуме. Кения привезла больше всех товаров: более 15 вкусов чая, шесть сортов кофе, крема и мед. Как рассказала РИА Новости представитель стенда, во время форума они ориентированы как на розничную торговлю, так и на заключение контрактов на большие поставки.
Кот-д'Ивуар привез орехи, кофейные зерна, масло и какао-бобы, которые можно продегустировать. Представители Конго на свой стенд привезли украшения.
Джибути на своем стенде представляет пищевую соль в форме шариков, которые гости форума принимают за сладости.
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Российская техника

Особенным вниманием членов иностранных делегаций пользуется стенд Рособоронэкспорта в зоне выставки. Здесь представлены автоматы Калашникова, которые любой желающий может взять в руки. Очередь из гостей из африканских стран, желающих сфотографироваться с автоматом Калашникова в руках, выстроилась с самого утра. На стенде представлены модели АК-15, АК-203, АК-204, а также ружье Сайга-12К и снайперская винтовка СВ-98.
РЖД на форуме представил большой тренажёр - копию кабины машиниста локомотива, она пользуется популярность как у африканских гостей, так и у российских. В кабину выстроилась очередь, иностранные гости не так заинтересованы попробовать себя в роли машиниста, как сфотографироваться в его кресле с разных ракурсов.
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Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаРЖДРособоронэкспортАфрикаРоссияЭкономика
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