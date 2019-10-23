Скворцова рассказала подробности о российской вакцине от лихорадки Эбола

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Препарат для лечения лихорадки Эбола, который показал стопроцентную защиту на приматах, разработан в России, после регистрации его могут предложить для использования в странах Африки, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"В РФ разработан уникальный препарат для лечения этого заболевания (лихорадки Эбола), который показал стопроцентную защиту в эксперименте на приматах, и в настоящее время завершаются клинические исследования. После регистрации этого препарата Россия готова будет предложить его для использования в странах Африки", - сказала Скворцова на пленарной сессии форума "Россия – Африка".
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.