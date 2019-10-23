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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Скворцова рассказала подробности о российской вакцине от лихорадки Эбола

13:18 23.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Препарат для лечения лихорадки Эбола, который показал стопроцентную защиту на приматах, разработан в России, после регистрации его могут предложить для использования в странах Африки, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"В РФ разработан уникальный препарат для лечения этого заболевания (лихорадки Эбола), который показал стопроцентную защиту в эксперименте на приматах, и в настоящее время завершаются клинические исследования. После регистрации этого препарата Россия готова будет предложить его для использования в странах Африки", - сказала Скворцова на пленарной сессии форума "Россия – Африка".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
11:40Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Путин назвал российскую вакцину от Эболы лучшей в мире
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВОЗВероника СкворцоваРоссияОбщество
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