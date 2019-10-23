Скворцова рассказала подробности о российской вакцине от лихорадки Эбола

"В РФ разработан уникальный препарат для лечения этого заболевания (лихорадки Эбола), который показал стопроцентную защиту в эксперименте на приматах, и в настоящее время завершаются клинические исследования. После регистрации этого препарата Россия готова будет предложить его для использования в странах Африки", - сказала Скворцова на пленарной сессии форума "Россия – Африка".