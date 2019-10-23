В рамках форума "Открытие инновации" Национальный медицинский исследовательский центр радиологии министерства здравоохранения РФ, компании "АстраЗенека" и "Р-Фарм" подписали меморандум о намерениях по развитию сотрудничества в области борьбы с онкологическими заболеваниями. Совместной целью участников меморандума станет совершенствование молекулярно-генетической диагностики с целью повышения эффективности лечения онкологических заболеваний в рамках Национального проекта "Здравоохранение", с фокусом на персонализированный подход к терапии онкологических пациентов.

Участники стремятся обеспечить доступность для российских пациентов молекулярного профилирования опухоли - инновационного комплексного исследования панелей генов, мутации в которых связаны с выбором терапии, методом секвенирования нового поколения (NGS) на базе ведущих молекулярно-генетических лабораторий.

Традиционный подход к диагностике онкологических заболеваний подразумевает исследование точечных или коротких участков ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Выявление соматических мутаций позволяет расширить количество пациентов, которым может быть показана таргетная терапия.

На данный момент в России не существует ни одного валидированного и зарегистрированного решения, позволяющего осуществлять молекулярное профилирование опухоли. Участники со стороны бизнеса будут способствовать появлению на рынке зарегистрированных тест-систем российского производства для анализа панелей генов, повышению доступности такого вида молекулярно-генетического тестирования для пациентов, в том числе в рамках перехода на оплату диагностики за счет средств ОМС, с целью улучшения качества лечения и жизни российских пациентов за счет применения передовых "таргетных" подходов в химиотерапии.

© Фото : предоставлено пресс-службой компании "АстраЗенека" На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний © Фото : предоставлено пресс-службой компании "АстраЗенека"

Анализ опухолевой ткани на клинически значимые мутации в панели из нескольких десятков или даже сотен генов, основанный на применении высокотехнологичных тест-систем, позволяющих в сжатые сроки получать результаты ДНК-диагностики, является актуальным направлением НИОКР, а разработка и внедрение чувствительных и высокопроизводительных систем для выявления мутаций в протяженных кодирующих областях генов - востребованным и высокотехнологическим подходом в области клинической онкологии и генетики с целью индивидуализации и повышения эффективности лечения рака.