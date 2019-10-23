Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

© Илья Питалев Проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.

Как пояснил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, представляя документ депутатам, экономика застрахована от негативных сценариев на рынке углеводородов, так как в качестве базовой установлена цена на нефть в 42 доллара за баррель.

"Бюджет составлен с учетом того, что мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния, больше семи процентов ВВП в следующем году уже будет. И поэтому у нас сбалансированный бюджет", — добавил первый зампред правительства.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в свою очередь, заявил, что устойчивость бюджетной системы значительно возросла, это позволит выполнить все обязательства.

Он отметил снижение ненефтегазового дефицита и рост расходов на образование, здравоохранение и нацпроекты.

Согласно бюджетному правилу, все нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше планки отсечения (42,4 доллара за баррель в 2020 году), будут направляться в ФНБ.

Ненефтегазовый дефицит, то есть без учета нефтегазовых доходов, согласно законопроекту, будет оставаться стабильным на протяжении трех лет — в районе 5,8-5,9% ВВП.

В 2020 году доходы бюджета прогнозируются на уровне 20,379 триллиона рублей (18,1% ВВП), 21,246 триллиона (17,7%) в 2021-м и 22,058 триллиона (17,2% ВВП) в 2022 году.

Расходы в абсолютном выражении будут расти и составят 19,503 триллиона рублей (17,3% ВВП) в 2020-м, 20,634 триллиона (17,1%) в 2021-м и 21,763 триллиона (16,9% ВВП) в 2022 году.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году ВВП вырастет на 1,7%. В последующем рост ускорится до 3,1% в 2021-м и до 3,2% в 2022 году.

Инфляция прогнозируется на уровне трех процентов в 2020-м и четырех процентов в последующие два года.