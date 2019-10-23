В Москве обстреляли машину артиста из Black Star

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Автомобиль рэпера Александра Павлова, известного под ником Pabl.A, обстреляли в Москве, сообщает телеканал Автомобиль рэпера Александра Павлова, известного под ником Pabl.A, обстреляли в Москве, сообщает телеканал "Звезда".

Инцидент произошел на улице Ивана Франко через несколько минут после того, как артист вместе с девушкой отъехал от дома. Пули пробили боковое стекло со стороны водителя, однако Pabl.A не пострадал.

По словам рэпера, он не сразу понял, что произошло, и не успел рассмотреть лица злоумышленников.

Это не первое происшествие на дороге, участником которого стал певец. Пять лет назад он попал в страшную автомобильную аварию, из-за которой лишился обеих ног.