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РИА Новости

В Москве обстреляли машину артиста из Black Star

13:16 23.10.2019 (обновлено: 13:44 23.10.2019)
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© Фото : Black StarАртист лейбла Black Star рэпер Александр Павлов (Pabl.A)
Артист лейбла Black Star рэпер Александр Павлов (Pabl.A)
© Фото : Black Star
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Автомобиль рэпера Александра Павлова, известного под ником Pabl.A, обстреляли в Москве, сообщает телеканал "Звезда".
Инцидент произошел на улице Ивана Франко через несколько минут после того, как артист вместе с девушкой отъехал от дома. Пули пробили боковое стекло со стороны водителя, однако Pabl.A не пострадал.
По словам рэпера, он не сразу понял, что произошло, и не успел рассмотреть лица злоумышленников.
Это не первое происшествие на дороге, участником которого стал певец. Пять лет назад он попал в страшную автомобильную аварию, из-за которой лишился обеих ног.
Pabl.A получил известность после того, как в 2018 году принял участие в шоу "Песни" на ТНТ. А вскоре после ухода из программы он присоединился к лейблу Black Star.
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