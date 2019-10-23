Эксперт рассказал, зачем Россия ввела патрули в Сирию

ДАМАСК, 23 окт – РИА Новости. Россия совместными патрулями на сирийско-турецкой границе, о чем Москва и Анкара при одобрении Дамаска договорились в Сочи, пытается развеять опасения Турции по поводу ее безопасности, считает сирийский эксперт в военных и стратегических вопросах, бригадный генерал в отставке Мухаммад Аббас.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

Сдерживание Турции

"Россия пытается всеми способами сдерживать Турцию и снизить ее опасения по поводу присутствия определенных террористов из курдских организаций", - заявил Аббас РИА Новости, комментируя меморандум.

По его мнению, РФ "стремится успокоить Турцию, вводя эти патрули, и убеждая, что можно найти позитивные решения, чтобы устранить страхи Анкары, если они существуют".

При этом он отметил, что с 1998 года и до начала сирийского кризиса никаких особых угроз Турции от курдских организаций не существовало.

Выбор курдов

"Сейчас курды, судя по всему, сами по себе не способны более выполнять боевые функции, ранее они полагались на американскую поддержку. Теперь они остались без нее, и перед ними был выбор: или погибнуть, сражаясь с Турцией, или вернуться к Сирии и поднять сирийский флаг", - заявил Аббас, комментируя их отход от границы Сирии с Турцией.

По словам Аббаса, Москва "пытается сделать так, чтобы заключенные в рамках отношений Турции с США соглашения не повлияли на Сирию".

Аббас отметил, что Дамаск вовсе не против возвращения территорий под контроль властей мирным путем и через диалог, но не потерпит присутствия турецких войск.

Турция 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.

Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун уточнил во вторник, что подписанный РФ и Турцией меморандум по Сирии курдов не зависит от ранее достигнутых Анкарой и Вашингтоном договоренностей по той же теме.