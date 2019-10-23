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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт рассказал, зачем Россия ввела патрули в Сирию

13:11 23.10.2019 (обновлено: 14:33 23.10.2019)
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© РИА НовостиКолонна военной полиции РФ пересекла Евфрат и движется к пограничному сирийскому городу Кобани
Колонна военной полиции РФ пересекла Евфрат и движется к пограничному сирийскому городу Кобани
© РИА Новости
Колонна военной полиции РФ пересекла Евфрат и движется к пограничному сирийскому городу Кобани
ДАМАСК, 23 окт – РИА Новости. Россия совместными патрулями на сирийско-турецкой границе, о чем Москва и Анкара при одобрении Дамаска договорились в Сочи, пытается развеять опасения Турции по поводу ее безопасности, считает сирийский эксперт в военных и стратегических вопросах, бригадный генерал в отставке Мухаммад Аббас.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Сирийский военный на пограничной вышке на границе с Турцией в городе Кобани
13:02Сказано в эфире
Депутат: договоренности России и Турции позволили избежать катастрофыТурецкая операция на северо-востоке Сирии приостановлена, заявил глава МИД Турции. Зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что стало причиной для приостановки боевых действий.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

Сдерживание Турции

"Россия пытается всеми способами сдерживать Турцию и снизить ее опасения по поводу присутствия определенных террористов из курдских организаций", - заявил Аббас РИА Новости, комментируя меморандум.
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
12:40Война в Сирии
В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
По его мнению, РФ "стремится успокоить Турцию, вводя эти патрули, и убеждая, что можно найти позитивные решения, чтобы устранить страхи Анкары, если они существуют".
При этом он отметил, что с 1998 года и до начала сирийского кризиса никаких особых угроз Турции от курдских организаций не существовало.

Выбор курдов

"Сейчас курды, судя по всему, сами по себе не способны более выполнять боевые функции, ранее они полагались на американскую поддержку. Теперь они остались без нее, и перед ними был выбор: или погибнуть, сражаясь с Турцией, или вернуться к Сирии и поднять сирийский флаг", - заявил Аббас, комментируя их отход от границы Сирии с Турцией.
По словам Аббаса, Москва "пытается сделать так, чтобы заключенные в рамках отношений Турции с США соглашения не повлияли на Сирию".
Аббас отметил, что Дамаск вовсе не против возвращения территорий под контроль властей мирным путем и через диалог, но не потерпит присутствия турецких войск.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
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Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликта в Сирии
Турция 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун уточнил во вторник, что подписанный РФ и Турцией меморандум по Сирии курдов не зависит от ранее достигнутых Анкарой и Вашингтоном договоренностей по той же теме.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
08:55Сказано в эфире
Политолог: встреча Путина и Эрдогана "перезагрузила" ситуацию Президент Сирии поддержал решения, принятые во вторник на встрече руководителей России и Турции в Сочи. Значение достигнутых договоренностей оценил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРоссияВ мире
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