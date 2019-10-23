Суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о беспорядках в Москве

Сергей Фомин, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 августа 2019

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела о массовых беспорядках в столице Сергея Фомина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил апелляционную жалобу отклонить", - сказала судья. Фомин, как и решил в конце сентября Басманный суд, останется под домашним арестом до 8 января.

Его адвокат просил отменить меру пресечения или хотя бы разрешить прогулки. "Мама уехала на полгода, а папа, который с ним проживает, работает. Хотя бы в магазин я прошу разрешить ему ходить", - ходатайствовал адвокат Веселов.

До этого следователь, обосновывая необходимость продлить обвиняемому меру пресечения, отмечал, что Фомин может скрыться от правосудия или уничтожить доказательства по делу. За грядущие три месяца следствие намерено в полном объеме установить роль молодого человека в преступлении. Прокурор данное ходатайство поддержал, указав, что с Фоминым проживает отец.

В начале августа Басманный суд Москвы арестовал Фомина по обвинению в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ). Следствием было установлено, что Фомин, являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве 27 июля, игнорируя законные требования представителей власти, направлял действия других лиц. В начале сентября его отпустили под домашний арест после соответствующего ходатайства СК. Фомин вину не признает.