Суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о беспорядках в Москве

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела о массовых беспорядках в столице Сергея Фомина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил апелляционную жалобу отклонить", - сказала судья. Фомин, как и решил в конце сентября Басманный суд, останется под домашним арестом до 8 января.
Его адвокат просил отменить меру пресечения или хотя бы разрешить прогулки. "Мама уехала на полгода, а папа, который с ним проживает, работает. Хотя бы в магазин я прошу разрешить ему ходить", - ходатайствовал адвокат Веселов.
До этого следователь, обосновывая необходимость продлить обвиняемому меру пресечения, отмечал, что Фомин может скрыться от правосудия или уничтожить доказательства по делу. За грядущие три месяца следствие намерено в полном объеме установить роль молодого человека в преступлении. Прокурор данное ходатайство поддержал, указав, что с Фоминым проживает отец.
В начале августа Басманный суд Москвы арестовал Фомина по обвинению в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ). Следствием было установлено, что Фомин, являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве 27 июля, игнорируя законные требования представителей власти, направлял действия других лиц. В начале сентября его отпустили под домашний арест после соответствующего ходатайства СК. Фомин вину не признает.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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