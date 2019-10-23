В Крыму имитацию США бомбардировки у границ полуострова назвали провокацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель назвал подлой провокацией тренировочный полет стратегических бомбардировщиков ВВС США над Черным морем и имитацию бомбардировки у границ полуострова.

Ранее командование Вооруженными силами США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами". По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку. По информации Минобороны РФ, российский истребитель Су-27 встретил американский бомбардировщик и сопровождал его во время пролета вдоль границы территориальных вод.

"Очередная подлая провокация, которая подтверждает необходимость и в дальнейшем укрепления армии и флота России", - сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, Вооруженные силы России при необходимости своевременно и адекватно отреагируют. "Крымчанам абсолютно нечего опасаться. Безопасность крымского региона обеспечена на высшем уровне", - сказал Гемпель.