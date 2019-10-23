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РИА Новости

В Крыму имитацию США бомбардировки у границ полуострова назвали провокацией

13:02 23.10.2019
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CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Boeing B-52H Stratofortress 7Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Boeing B-52H Stratofortress 7
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель назвал подлой провокацией тренировочный полет стратегических бомбардировщиков ВВС США над Черным морем и имитацию бомбардировки у границ полуострова.
Ранее командование Вооруженными силами США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами". По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку. По информации Минобороны РФ, российский истребитель Су-27 встретил американский бомбардировщик и сопровождал его во время пролета вдоль границы территориальных вод.
Самолет Су-27
11:51РИА Новости
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"Очередная подлая провокация, которая подтверждает необходимость и в дальнейшем укрепления армии и флота России", - сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, Вооруженные силы России при необходимости своевременно и адекватно отреагируют. "Крымчанам абсолютно нечего опасаться. Безопасность крымского региона обеспечена на высшем уровне", - сказал Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Румынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном море
8 октября, 08:00РИА Новости
Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море
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B-52Черное мореЮрий ГемпельВВС СШАКрымСШАБезопасность
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В ответ можно было бы "сымитировать" пуск ракеты из "Бука"
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Eugene Ivanenko
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