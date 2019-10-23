Аксенов рассказал о создании шести новых природных заказников в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Шесть новых природных заказников создадут в Крыму в ближайшие пять лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За пять лет в республике будет создано шесть государственных природных заказников на территории Феодосии, Первомайского, Сакского, Ленинского, Симферопольского, Белогорского районов. Их общая площадь составит ориентировочно более 3 тысяч гектаров", - сказал Аксенов, представляя основные направления работы правительства республики на ближайшие пять лет.
По его словам, одной из приоритетных задач в сфере сохранения природных ресурсов является создание особо охраняемых природных территорий. Площадь таких территорий планируется к 2030 году увеличить до 20% от общей площади региона.