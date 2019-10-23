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РИА Новости

Аксенов рассказал о создании шести новых природных заказников в Крыму

12:56 23.10.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Шесть новых природных заказников создадут в Крыму в ближайшие пять лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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"За пять лет в республике будет создано шесть государственных природных заказников на территории Феодосии, Первомайского, Сакского, Ленинского, Симферопольского, Белогорского районов. Их общая площадь составит ориентировочно более 3 тысяч гектаров", - сказал Аксенов, представляя основные направления работы правительства республики на ближайшие пять лет.
По его словам, одной из приоритетных задач в сфере сохранения природных ресурсов является создание особо охраняемых природных территорий. Площадь таких территорий планируется к 2030 году увеличить до 20% от общей площади региона.
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Сергей Аксенов (политик)СимферопольКрымОбщество
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