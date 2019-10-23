Аксенов рассказал о создании шести новых природных заказников в Крыму

"За пять лет в республике будет создано шесть государственных природных заказников на территории Феодосии, Первомайского, Сакского, Ленинского, Симферопольского, Белогорского районов. Их общая площадь составит ориентировочно более 3 тысяч гектаров", - сказал Аксенов, представляя основные направления работы правительства республики на ближайшие пять лет.