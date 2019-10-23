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РИА Новости

В Тюменской области зафиксировали три случая "гаффской болезни"

12:54 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Еще трое жителей деревни Ачиры Тюменской области госпитализированы в среду с подозрением на "гаффскую болезнь", заявил РИА Новости глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о поступлении в токсикологическое отделение ОКБ №1 двух пациентов, – членов одной семьи – проживающих в деревне Ачиры, у которых по клиническим проявлениям установлен диагноз "гаффская болезнь". Уточнялось, что еще один член семьи находится в больнице Тобольска, диагноз ему еще не поставлен.
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"Сегодня госпитализировали еще троих человек, троих мужчин. Они не родственники и не имеют родственных связей с предыдущими госпитализированными", – сказал собеседник агентства.
По его словам, во вторник в деревню приезжали сотрудники Роспотребнадзора, ветеринарии и областной больницы. Специалисты взяли пробы воды, почвы и рыбы, медики осмотрели жителей и взяли кровь на анализы, уточнил глава поселения.
Гаффская болезнь - острое заболевание, которое пока еще плохо изучено, специфического лечения от него нет. Установлено, что источником заболевания для млекопитающих является рыба, в частности окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека - острые мышечные боли. При тяжелом течение болезнь поражает сердце и почки.
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