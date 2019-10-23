В Тюменской области зафиксировали три случая "гаффской болезни"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Еще трое жителей деревни Ачиры Тюменской области госпитализированы в среду с подозрением на "гаффскую болезнь", заявил РИА Новости глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о поступлении в токсикологическое отделение ОКБ №1 двух пациентов, – членов одной семьи – проживающих в деревне Ачиры, у которых по клиническим проявлениям установлен диагноз "гаффская болезнь". Уточнялось, что еще один член семьи находится в больнице Тобольска, диагноз ему еще не поставлен.

"Сегодня госпитализировали еще троих человек, троих мужчин. Они не родственники и не имеют родственных связей с предыдущими госпитализированными", – сказал собеседник агентства.

По его словам, во вторник в деревню приезжали сотрудники Роспотребнадзора, ветеринарии и областной больницы. Специалисты взяли пробы воды, почвы и рыбы, медики осмотрели жителей и взяли кровь на анализы, уточнил глава поселения.